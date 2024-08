La pizzería con horno de leña en Zaragoza que cambiará para siempre tu forma de comer pizza

La pizza, ese plato emblemático que ha conquistado corazones en todo el mundo, es mucho más que una simple mezcla de masa, queso y tomate. Originaria de Nápoles, Italia, y considerada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la pizza ha encontrado un hogar especial en Zaragoza.

Si alguna vez te has preguntado dónde disfrutar de las mejores pizzas en esta ciudad, prepárate para descubrir dos lugares que elevarán tu experiencia gastronómica a un nivel superior.

Las mejores pizzerías de Zaragoza

En esta ciudad las pizzerías destacan por su autenticidad y sabor. Cada una ofrece una experiencia única, desde recetas tradicionales italianas hasta creaciones innovadoras que encantan a todos.

The Moonkeys: innovación y sabor en cada bocado

En el corazón de Zaragoza, The Moonkeys destaca por su enfoque único hacia la pizza. Aquí, el primer paso para una experiencia inolvidable es elegir tu masa, hecha a mano y siguiendo una receta especial que garantiza frescura y calidad. Pero el verdadero secreto radica en la combinación de una salsa exquisita y una variedad de ingredientes frescos que transforman cada pizza en una obra maestra.

Entre sus creaciones, la Moonkey Kong merece una mención especial. Con una base de mozzarella y una mezcla sorprendente de ternasco y cereza confitada en vinagre balsámico de Módena, esta pizza redefine el concepto de la combinación de sabores. Además, no te pierdas la Carbonara Suprema, una deliciosa mezcla de huevo, guanciale italiano, mozzarella y una base cremosa de nata que resalta por su sabor auténtico.

The Moonkeys no es solo una pizzería; es un espacio donde la comida se convierte en una celebración. Con una filosofía que abraza la diversidad y la autenticidad, este lugar te invita a disfrutar de una comida relajada en un ambiente divertido y acogedor. Ubicado en C/ Baltasar Gracián 2, Zaragoza, es el destino perfecto para quienes buscan una experiencia gastronómica sin igual.

Leone: tradición y excelencia en cada pizza

Si eres un purista de la pizza, Leone Pizzeria Tradizionale es el lugar ideal para ti. Este establecimiento ha traído a Zaragoza un pedazo de Italia con su enfoque en la auténtica pizza italiana. Aquí, cada pizza es el resultado de un proceso artesanal meticuloso que utiliza masa con una fermentación mínima de 24 horas, cocida en un horno de leña tradicional.

En Leone, la calidad es la prioridad. La Pancetta e Pesto, reconocida como la ‘Mejor Pizza de Aragón’ en el I Campeonato de España de Pizzas, combina mozzarella Fior di latte, pancetta italiana, pesto casero, tomates cherry al horno, parmesano reggiano y orégano. Esta pizza es un ejemplo perfecto de cómo los ingredientes naturales y la técnica tradicional pueden crear una experiencia de sabor inigualable.

Otras opciones destacadas incluyen la Bismark, con su combinación de San Marzano, mozzarella Fior di Latte, jamón york y huevo, y la cinco quesos, que ofrece una mezcla de quesos del Moncayo, roquefort, gruyere, parmesano y olivas negras sobre una base de tomate San Marzano.

Leone tiene dos ubicaciones en Zaragoza: San Francisco y Casco Histórico. Cada una ofrece un ambiente acogedor y una pizza que rinde homenaje a la tradición italiana con un toque local.

Zaragoza ofrece una variedad de pizzerías que satisfacen todos los gustos, desde innovaciones audaces hasta tradiciones artesanales. No importa si buscas experimentar nuevos sabores o disfrutar de una clásica pizza italiana, estas pizzerías aseguran que cada bocado sea un verdadero deleite.