La AEMET no descarta este fenómeno: el tiempo será estable pero…

La AEMET ha lanzado un serio aviso, no descarta este fenómeno que pone los pelos de punta en plena oleada de estabilidad. Este verano estamos viviendo un poco de todo, con la mirada puesta a una serie de elementos que van de la mano y pueden ser los que marquen un antes y un después. Habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando, una serie de cambios que son los que tenemos en mente en unas jornadas cargadas de actividad.

La recta final del mes de agosto no podría ser más extraña, el mal tiempo se ha convertido en un riesgo ante unas cifras que nos alejan de la normalidad. Sin duda alguna, tenemos por delante unas semanas en las que todo es posible, tal y como hemos visto en años anteriores. Las comparaciones ponen en riesgo una serie de planes al aire libre que quizás nunca hubiéramos imaginado. Son tiempos en los que tenemos que ver un poco más allá, la AEMET no descarta que se produzca un fenómeno que no desearíamos que fuera una realidad, sino más bien todo lo contrario.

El tiempo será estable con algunos matices importantes

España parece que está dividida desde hace unos días. La última DANA rompió esa calma de agosto que nos ha alejado de lo que sería habitual, sin duda alguna nos ha alejado de la ansiada estabilidad que se había convertido en una tendencia con un elemento que generaba cierto riesgo.

Estamos a merced de esas olas de calor que este verano han llegado a ser hasta cuatro. Esos picos de altas temperaturas que nos ponen en riesgo y pueden acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Sin duda alguna, estamos ante unas cifras que son especialmente preocupantes.

La AEMET no duda en lanzar una importante alerta que se relaciona con esas cifras que tenemos por delante y que nos hacen sentirnos conectados con una situación que puede acabar siendo la que marque la diferencia. Sin duda alguna, estamos ante un momento del año en el que la previsión del tiempo lo es todo y más.

Afrontamos un importante cambio cuando descubrimos esas temperaturas que pueden activar varias alertas, especialmente ante las personas más vulnerables. Los expertos no dudan en estar pendientes de unos mapas del tiempo que esta semana nos traerán importantes cambios.

No descarta la AEMET este fenómeno

La previsión del tiempo de la AEMET no descarta este fenómeno que realmente pone los pelos de punta. Estamos ante un importante cambio de rumbo que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días. La subida de las temperaturas con valores por encima de lo que sería habitual es lo que preocupa más a unos expertos que nos explican qué debemos esperar.

Siguiendo con esta previsión: «Se prevé un tiempo estable en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados, y con nubes bajas matinales en el extremo norte pudiendo ocasionar bancos de niebla matinales. Únicamente se prevé que persiste una mayor inestabilidad en el este de Cataluña y Baleares con cielos nubosos y probables chubascos y tormentas ocasionales, tendiendo a poco nuboso al final. No se descarta que los chubascos sean localmente fuertes en litorales de Tarragona y Barcelona durante la madrugada. Por la tarde se espera la formación de nubosidad de evolución en las sierras del tercio sur peninsular y sureste de la meseta Sur, así como nubosidad baja en el Estrecho y áreas de Alborán, pudiendo dejar brumas o nieblas costeras. En Canarias, intervalos de nubes medias y altas, así como nubes de evolución en el interior de las islas, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el interior de las islas centrales. Se prevé la presencia de calima en medianías del archipiélago, tendiendo a más a lo largo del día».

Las temperaturas serán las que marcarán la diferencia: «Las temperaturas máximas descenderán en áreas mediterráneas y golfo de Cádiz, predominando los aumentos en el resto, acusados en el entorno del alto Ebro. Se prevé superar los 35 grados en amplias zonas de la vertiente atlántica sur y de Canarias, así como en puntos del Miño, sin descartar los 40 en el valle del Guadalquivir donde las mínimas permanecerán por encima de 25 grados. En las mínimas predominarán los ascensos en Andalucía occidental y Canarias, y los descensos en la mitad norte peninsular y Baleares».

Junto con la llegada de unos vientos que pueden incrementar la sensación de otoño: «Soplará la tramontana con intervalos de fuerte en Ampurdán y Menorca y el cierzo en el Ebro, ambos tendiendo a amainar. Poniente en el Estrecho rolando a levante, predominio de la componente este en el resto del área mediterránea, cuadrante sureste, norte de Galicia y Cantábrico, de la oeste en el cuadrante suroeste, y de la norte en el resto. En Canarias soplará un alisio moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas».