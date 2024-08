Un mecánico alerta sobre el riesgo de esta peligrosa costumbre al aparcar que muchos ignoran: puedes dañar tu coche

El que se deje el coche en marcha cuando se estaciona en algo que suele ser habitual entre bastantes conductores. Con frecuencia se termina haciendo para que se garantice que el vehículo no se vaya a mover, en especial en las pendientes. El caso es que dicha práctica puede acabar generando una serie de dudas sobre qué efecto tiene en la mecánica del automóvil.

El mecánico Carles Durán nos ha advertido sobre esta popular costumbre. En un clip, el profesional lo que hizo fue explicar en su cuenta de TikTok que dicha práctica puede terminar afectando de forma negativa a la caja de cambios si se produce un accidente o golpe mientras que el coche se encuentre aparcado.

¿Cómo lo explica el clip?

En este vídeo el mecánico lo que hace es el gesto habitual entre los conductores: para ello se pone el freno de mano, se apaga el vehículo y después se pone la marcha en primera velocidad.

Después de todo esto, lo que hizo fue explicar que cuando se produce un impacto mientras el coche se encuentra aparcado, el movimiento que tiene la rueda puede transmitir su fuerza mediante el palier hasta la caja de cambios.

Carles Durán dice que cuando no hay una marcha puesta, lo que ocurre es que el movimiento se queda estancado, pero una marcha se encuentra activa, de tal forma que la fuerza se va a transferir a la caja de cambios, de tal forma que se puedan producir daños internos.

No olvidemos que el profesional advierte que si se produce un golpe de forma brusca, la fuerza que se va a transmitir puede terminar ocasionando un daño importante a la caja de cambios del automóvil, algo que lo demuestra el vídeo. El mensaje es que es mejor no aparcar con la marcha puesta de tal forma que se eviten estos daños a nivel mecánico.

“Si no pongo la marcha, me encuentro el coche en el río”

El consejo del mecánico lo que hizo fue generar comentarios en dicha red social. “Mi padre siempre me ha dicho que, si aparcas en subida, dejar puesta la 1a. marcha, pero si aparcas en bajada, poner la marcha atrás”, “si no pongo la marcha, me encuentro el coche en el río”, “nunca he visto una caja de cambios rota por ese motivo”, entre otra serie de comentarios.

Un truco para no deteriorar las llantas al aparcar

Hablando de aparcamientos, hablaremos de un truco bastante interesante que pone las cosas más fáciles para que no se estropeen las llantas de nuestros vehículos al estacionar.

Hay una función con la que el espejo retrovisor derecho puede apuntar hacia debajo cuando se pone la marcha atrás.

Así es como puedes ver el bordillo de la acera para que se mantenga la distancia precisa como para que no se rayen nunca más las llantas del vehículo.

De cara a poder activarlo, es necesario seguir algunos de ellos:

Se pone la marcha atrás

Giras hacia la derecha la ruleta en la que se seleccione el control de forma remota de los espejos retrovisores o aprietas de forma directa el botón para controlar el espejo situado en la derecha.

Bajar el espejo dándole a la zona inferior del selector o bajar la ruleta que se encarga de controlar el cristal, hasta que se vea el suelo.

Cuando el coche disponga de dicho automatismo, vamos a ver cuándo se quita la marcha atrás el espejo que volverá a la posición original, y nuevamente bajará cuando se engrane la «R».

Así, lo que habremos logrado es que cada vez que se aparque engranando la marcha atrás, el espejo nos va a mostrar el suelo a la derecha, para que se mantenga la distancia suficiente con el bordillo para que no se raye más las llantas del vehículo.

Aunque estamos ante un sistema de gran efectividad para conservar las llantas, la verdad es que para bastantes conductores es poco cómodo, puesto que así se pueden perder las referencias en el aparcamiento, respecto al vehículo o la pared que vayas a tener detrás.

Los aparcamientos siguen teniendo su miga

No hay que confiarse mucho con el tema de aparcar y los estacionamientos, porque a la mínima podemos tener un golpe y eso podemos minorarlo si prestamos atención a la hora de realizar las maniobras y, especialmente, centrándonos en todo lo necesario para no despistarnos.

Así que ya sabes, esperamos que todos estos trucos y consejos sean de utilidad para no tener tanto problema o que no tengas tantas posibilidades de tener un percance.

Desde aquí finalizamos este artículo deseando que pongáis en marcha todo lo que os hemos comentado y que le saquéis rendimiento en el día a día. No olvidemos que son muchos los partes que se dan todos los años en las compañías de seguros, con lo que conducir y aparcar bien puede tener efectos positivos en tu prima de seguros.