Los nombres de Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano no dejan de acaparar distintos titulares después de la polémica que se ha desatado tras las fuertes declaraciones de Galdeano con las que arremetió contra el novio de su hija.

Tras su testimonio, documentado a través de su perfil de Instagram, el que fuera pareja de Gloria Camila ha tomado una importante decisión, la de denunciar a su suegra.

Kiko Jimenez, en Madrid. (Foto: Gtres)

Después de conocerse este movimiento por parte del colaborador de televisión, Kiko se ha dejado ver por las inmediaciones de su vivienda, a las afueras de Madrid. Sin embargo, ha evitado revelar más datos sobre esta situación.

Kiko Jimenez paseando por Madrid. (Foto: Gtres)

Un nuevo aliado

Por otro lado, Alejandro Albalá, que mantuvo un romance con Sofía Suescun, también ha querido dar un paso al frente para revelar cómo fue la convivencia con Maite Galdeano. «Estar en la ducha y ella entrar. De esas, miles. Yo entonces tenía 23 años y no entendía nada», ha indicado sobre uno de los episodios que vivió con la televisiva. «Fue insoportable. Es muy duro convivir con esa mujer», ha afirmado en el plató del programa Fiesta. «Sofía le daba normalidad a esas cosas, pero yo creo que lo hacía porque es lo que ha vivido, porque es como ella se ha criado. Ha normalizado ciertas situaciones», ha añadido después. «La quiere solo para ella. Es obsesión. «Kiko tiene razón en lo que dice de que Maite absorbe a Sofía. A lo mejor es porque tiene miedo de quedarse sola», ha comentado también, rompiendo así una lanza a favor de Kiko Jiménez.

La postura de Sofía Suescun

En cuanto a Sofía Suescun, ha optado por mantenerse en un discreto segundo plano, alejada del ruido mediático. La también conocida como reina de los realities emitió tan solo un comunicado para pronunciarse sobre lo ocurrido con su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SOFIA (@sofia_suescun)

«Ahora entenderéis mi desaparición por aquí estos últimos días. Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema, pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites», indicó en una misiva publicada en un storie de su perfil de Instagram.

El arrepentimiento de Maite Galdeano

Maite Galdeano continúa alejada de su hija días después de arremeter contra su pareja, Kiko Jiménez. Sin embargo, tal y como ella misma indicó en TardeAR, se arrepiente.

Maite Galdeano, en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

«Estoy fatal. Le pido a Dios, por favor, que se meta en la cabeza de Sofía para que me perdone, que me acepte en casa, que me levante el castigo», expresó, entre lágrimas. «Es mi niña, es mía, yo la he parido. A Kiko le pica que diga que es mía, que es mi niña, que la quiero y que es mía. Eso le mata y hace una guerra. Por decir eso, pero es mía, es mía. Yo la he parido», continuó diciendo.» Por favor, perdóname, que no puedo vivir sola. Otra persona puede, pero yo no. Yo estoy mala», insistió.