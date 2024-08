Las palabras de Jorge Javier que presagiaron la guerra entre Sofía Suescun y Maite Galdeano

Fue el pasado miércoles cuando Maite Galdeano dejaba a todos boquiabiertos al publicar unos contundentes videos en su perfil de Instagram, donde reúne a cerca de doscientos mil seguidores, en los que aseguraba que su hija, Sofía Suescun, y Kiko Jiménez, la habían echado de muy malas formas, tras una monumental bronca entre madre e hija. Con la cerradura cambiada y viéndose obligada a trepar la valla del domicilio para poder entrar, Maite no escatimó en palabras, lanzando un mensaje contundente contra la pareja y, en especial, contra el ex colaborador de Sálvame, a quien acusa de controlar y cohibir a la ex concursante de Gran Hermano. «Es un manipulador y un terrorista emocional. Sofía está anulada. Mi hija Sofía me ha echado de casa. Todo inducida por el ser que tiene al lado», dijo.

Maite Galdeano no ahondó en los motivos que habrían llevado a los tres protagonistas a tal situación, si bien sus palabras provocaron la reacción de la propia Sofía Suescun y de Kiko Jiménez, así como de los más fieles del universo 2.0. Prueba de ello es el vídeo de Jorge Javier Vázquez que en las últimas horas ha comenzado a circular en las redes, y que apoyaría la versión de la que fuera conductora de autobuses. El clip en cuestión se remonta al año 2019, momento en que Kiko Jiménez fue expulsado de Gran Hermano VIP 7 y tuvo que responder por su relación con Estela Grande en la casa de Guadalix ante la audiencia y ante Sofía Suescun, su ya entonces pareja, en plató.

Sofía Suescun y Jorge Javier Vázque, en Telecinco. (Foto: Gtres)

Jorge Javier Vázquez era el presentador de la edición del programa y al ver la actitud de Sofía Suescun en el conflicto, no dudo en afirmar que no reconocía a la televisiva desde que, precisamente, había iniciado una relación sentimental con Kiko Jiménez. El presentador dejo entrever que la hija de Maite Galdeano había caído rendida a los pies del andaluz hasta el punto de perder su esencia, al igual que asegura ahora la propia Maite. «No te reconozco, últimamente. De verdad, la Sofía que conocía no tiene absolutamente nada que ver con la Sofía que eres desde que estás con Kiko. Para mí la Sofía de ahora es una mujer adicta al ovillo, a la madeja y al enredear, pero no a la claridad», fueron las palabras de Jorge Javier.

Las palabras de Sofía Suescun y Kiko Jiménez en su ‘guerra’ con Maite

Este jueves, la influencer emitió un comunicado a través de su perfil en la ya citada red social, en el que se mostró de lo más contundente al revelar el que sería el trasfondo del conflicto. Sofía aseguró que la relación con su madre se ha vuelto insostenible debido a lo que describió como «celos tóxicos» hacia Kiko. «Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente, pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. He soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre, basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites», lamentó.

Storie de Instagram de Sofía Suescun. (Foto: Gtres)

Por su parte, Kiko Jiménez acudió a su puesto de colaborador habitual en el programa Fiesta, en Telecinco, visiblemente afectado con la situación, y anunció medidas legales contra Maite Galdeano si ésta no deja de difundir informaciones «falsas» sobre él y su novia. «Estamos estudiando lo que Maite está diciendo y tomaremos las que tengamos que tomar, no solo yo, sino también su hija. Todo lo que dice es completamente falso».