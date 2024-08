‘Sueños de libertad’, capítulo 124: Andrés y Luz sospechan de los comportamientos de Begoña

Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

Recientemente hemos podido disfrutar de un nuevo capítulo 123 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo varios miembros de la casa grande han empezado a darse cuenta de que Begoña está teniendo un comportamiento de lo más extraño. Por lo tanto, el plan de Jesús empieza a funcionar.

Los Merino optan por dejar fuera a Andrés de todo lo que tenga que ver con el balneario. Por lo tanto, están cada vez más cerca de arrancar, de una vez por todas, el proyecto de Gervasio. Gema decide seguir fiel a Joaquín, por lo que toma la firme decisión de no desvelar a María ningún tipo de secreto.

A Damián no le queda otra opción que mentir a Isidro respecto al asesinato de Valentín, mientras que Jaime no tarda en aprovechar la ocasión que sincerarse con Marta. Además, pide a Luz que haga lo mismo, pero con Luis. Carmen, al ver el comportamiento que ha tenido en los últimos días, no tarda en tomar una contundente decisión respecto a Tasio. ¡No le ha quedado más remedio!

Jesús le cuenta a Jaime que Marta tiene una amante… 😱 ¿Qué va a pasar? ¿#Mafin en peligro? 😮 Nuevos capítulos de #SueñosDeLibertad de lunes a viernes a las 15:45h en @antena3com 🧡 pic.twitter.com/rUIxsmAzKR — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) August 18, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 124 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Luz y Andrés han empezado a tener serias sospechas de los extraños comportamientos que está teniendo Begoña en los últimos días.

Todo ello mientras María ha propuesto algo verdaderamente sorprendente. ¿En qué consiste, exactamente? En celebrar una verbena para celebrar el 30 aniversario de la empresa. La enfermedad de Jaime empieza a complicarse por momentos, por lo que encuentra en Marta un grandísimo apoyo.

El beso de Mateo y Claudia sigue haciendo mella en sus conciencias, mientras que Carmen empieza a mostrarse cada vez más inaccesible a Tasio. Éste, por su parte, está verdaderamente desesperado y con ganas de recuperarla. Es consciente de que no lo tiene nada fácil, pero no va parar hasta lograrlo. Luis quiere saber más detalles del pasado de Luz, debido a la enorme preocupación que siente por el futuro de la empresa.