Ni pan rallado ni harina: el sencillo truco de los cocineros para hacer filetes empanados y que queden extra crujientes

En nuestra gastronomía, el pan rallado y la harina son básicos para empanar filetes y todo tipo de carnes. Pero hay un truco simple, barato y efectivo que ha revolucionado los rebozados. No puede ser más fácil: tortitas de maíz.

Si te has quedado sin pan rallado y sin harina, o incluso si eres celiaco, las tortitas dietéticas de maíz que llevan tiempo esperándote aburridas en la despensa pueden constituir una solución divertida para darle una textura extra crujiente a tus platos.

Sólo necesitarás tortitas de maíz, huevo y aceite para elaborar este sencillo truquito en tu cocina. El resultado se asemeja al famoso panko japonés que tan de moda está.

Es decir, su principal virtud es que forma una capa dorada extra crocante, más ligera y menos grasienta que otros tipos de empanado.

El truco definitivo para hacer filetes empanados sin harina ni pan rallado

Las soluciones de emergencia cuando nos falta en el armario un ingrediente indispensable para la elaboración de un plato pueden acabar convirtiéndose en trucos de cocina que vienen para quedarse en nuestras cocinas.

Una vez descubras las tortitas de maíz como ingrediente secreto para tus filetes empanados, no querrás volver a utilizar harina o pan rallado.

Además, si eres celiaco, sabes perfectamente lo difícil que es en ocasiones encontrar pan rallado sin gluten u otras soluciones por el estilo. Por no hablar del precio excesivo de los productos que no llevan gluten.

Cualquier tortita de dieta sirve para esta elaboración, aunque la mejor opción es la de maíz y no la de arroz.

El motivo es simple: las tortitas de arroz, aunque también dan buen sabor, absorben una mayor cantidad de aceite y es más fácil que se quemen en la sartén.

Los ingredientes necesarios para empanar filetes con tortitas de maíz

Los ingredientes que vas a necesitar están al alcance de todos en cualquier supermercado.

Sólo te va a hacer falta un huevo, aceite para freír y el filete que prefieras (puede ser de lomo de cerdo, de ternera, de pollo, etc.). Y, por supuesto, las tortitas de maíz que encontrarás en las secciones de productos de dieta.

Con cuatro tortitas y un huevo tendrás suficiente material para empanar aproximadamente unos ocho filetes.

El truco para empanar filetes con tortitas de maíz paso a paso

Para preparar los filetes, primero debes machacar con la mano las tortitas. Si quieres conseguir partirlas en trocitos muy pequeños (deben ser del tamaño de un grano de arroz), es útil que tengas a mano un procesador de alimentos.

Pero si no también puedes introducir las tortitas en una bolsa y aplastarlas con un rodillo. Otra opción es usar un mortero.

Después, salpimienta tus filetes al gusto, y rebózalos en un huevo batido para después empanarlos por ambos lados y con contundencia en nuestras tortitas ralladas improvisadas.

Por último, sólo queda freír los filetes empanados por ambos lados en una sartén con abundante aceite muy caliente. El punto de mayor o menor fritura es a tu gusto, pero es importante que no se queme el rebozado.

Ni pan rallado ni harina: las tortitas de maíz pueden ser el nuevo ingrediente secreto para los filetes empanados más sabrosos y crujientes, y una de las soluciones favoritas de los más pequeños de la casa.