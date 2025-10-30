Ni Hundred ni Frankie Burger: éste es el restaurante de hamburguesas barato que ha conquistado a Rüdiger

El defensa del Real Madrid, Antonio Rüdiger, fue sometido a un test de preguntas en TikTok. Y sobre su restaurante de hamburguesas favorito lo tiene claro. No dudó en contestar que le gusta Five Guys, una de la cadena de hamburguesas más populares que destaca por la calidad de su producto y es que sus diversos menús son muy variados y la calidad de los ingredientes excepcional.

Con varios restablecimientos en diversas ciudades de la geografía, aunque no tantas como otras grandes cadenas de hamburgueserías, Five Guys tiene una particularidad importante: no suelen hacer publicidad ni gasto en marketing. En contraposición, funcionan con el boca oreja y porque cantantes y celebrities las escogen siendo esto ya toda una pretensión de intenciones para poder sumar más clientes. Veamos en qué consiste el restaurante de hamburguesas que escoge el futbolista alemán Antonio Rüdiger cuando quiere comer bien y sin tener que gastar una fortuna.

El restaurante de hamburguesas que elige Rüdiger

Five Guys tiene ciertas particularidades que la posiciona como una de las cadenas donde sus hamburguesas son de alta calidad. Perteneciente a una familia de Estados Unidos, han sabido replicar fielmente su objetivo. Además, la propia familia va a los diversos locales, también en España, para ver e inculcar el secreto de su buen hacer.

Además de la carne de calidad y no congelada que ofrecen a diario, destaca por sus toppings, pues se pueden añadir varios y siempre por el mismo precio. Además las patatas se cortan a diario, tampoco son congeladas y tienen ese sabor de auténtico que caracteriza a toda la firma allá donde está.

La historia del restaurante de hamburguesas top

En su historia, Jerry y Janie Murrell, sus propietarios, en los 80, dieron a elegir a sus cinco hijos entre montar un negocio o ir a la universidad. La opción del negocio ganó y la familia Murrell abrió el primer Five Guys, con el nombre de los cinco hermanos.

Hasta el día de hoy, la fórmula continúa siendo sencilla: «hamburguesas y patatas fritas cocinadas a la perfección», siguiendo la filosofía de Jerry: «perfeccionar y servir». Los miembros de la familia Murrell siguen reuniéndose todos los martes y continúan desempeñando sus papeles clave en el negocio; cada uno contribuyendo con sus capacidades y conocimientos.

Siempre calidad

Como hemos destacado, Five Guys brilla, especialmente por la calidad de los alimentos. Empezando por la carne de vacuno de las hamburguesas. Según su web, proviene de Escocia e Irlanda, donde aseguran así una proporción de 80:20 de grasa magra, consiguiendo un bonito efecto marmoleado y un delicioso sabor.

La carne de vacuno no es el único ingrediente fresco en nuestros restaurantes; todos los toppings de las hamburguesas, patatas, batidos y panes son de la mejor calidad que podemos encontrar. Los panes son incluso una receta secreta exclusiva de Five Guys. Además, la mayonesa es una receta propia que sus amigos de Heinz les preparan de forma exclusiva. Por si fuera poco, todo lo que ves en sus restaurantes es fresco y se prepara a mano diariamente. ¡Ni siquiera tenemos congeladores, ni microondas!

Siguiendo con las hamburguesas, verás que vienen con dos patties de carne (pero puedes pedir una hamburguesa pequeña si tienes poca hambre) y hay suficientes ingredientes para que los saborees en cada bocado.

Hemos destacado los toppings, pues es algo especial y que diferencia a este restaurante de hamburguesas de muchos otros: puedes elegir entre 15 toppings para tus hamburguesas y 10 mix-ins gratis para tus batidos, ¡así que puedes mezclarlos y combinarlos a tu gusto! Hay más porque ofrecen cacahuetes gratis mientras esperas tu pedido y puedes rellenar los refrescos gratis e ilimitadamente con la máquina Coca-Cola Freestyle.

Con todo ello, más perritos y sándwiches, tienes más de 250.000 combinaciones entre las que elegir, así que, si comieras una hamburguesa diferente cada día, ¡tardarías 684 años en probarlas todas! En cuanto a los batidos, los 10 mix-ins gratuitos permiten más de 1.000 combinaciones, de igual forma que las bebidas.

El equipo es importante en esta cadena de hamburguesas. Velan por ellos y además cuidan de los clientes. Todos van de rojo, incluso sus responsables de tienda y hasta los ceo cuando van a los locales. Una imagen viva que descubres y que sientes tal identificación con los restaurantes.

