Ni mayonesa ni huevo: el sencillo truco de Dani García para hacer una ensaladilla rusa irresistible al paladar

Dani García tiene el truco para hacer una ensaladilla rusa irresistible al paladar, no tendrás que prestar atención a la mayonesa ni al huevo, en esencia este chef, sabe muy bien la manera de conseguir un resultado de 10. Este plato que es típico del verano tiene todo lo necesario para hacernos disfrutar de una combinación de ingredientes que son de temporada. Con una mezcla de sabores que realmente debemos empezar a cuidar y disfrutar de tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener.

Tenemos por delante un verano en el que conseguiremos una mezcla de sabores que será realmente espectacular. Con ciertas novedades que llegan de tal manera que tendremos que empezar a ver llegar a toda velocidad. Son tiempos de apostar por una situación que hasta el momento no imaginaríamos que podríamos tener por delante. Con una serie de trucos que llegan de los cocineros profesionales que debemos empezar a contemplar de una forma que hasta la fecha no imaginaríamos. Hay un truco que cambia por completo la ensaladilla rusa, no cuesta ni un euro y realmente merece la pena ponerlo en práctica.

Ni huevo ni mayonesa

Nunca está de más apostar claramente por una mayonesa casera que puede acabar siendo el ingrediente que nos hace descubrir lo mejor de una combinación de sabores que hay que poner en práctica. De una forma o de otra podemos empezar a crear el mejor plato del verano a una velocidad seria.

Es el momento de apostar por una serie de ingredientes que hacen realidad algunos platos de excepción. De tal forma que conseguiremos esta combinación de sabores que puede ser clave. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de apostar claramente por este tipo de ingredientes.

Un cambio en la forma de descubrir una receta de esas increíbles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser clave en estas jornadas que hasta la fecha no pensábamos.

Esta ensaladilla que cocinamos de forma habitual en verano puede tener una serie de novedades que acabarán siendo la mejor opción posible. Es hora de aprovechar cada uno de estos ingredientes y hacerlo de la mejor forma posible, con sencillos trucos como estos que cambian por completo el sabor de estos ingredientes que son claves.

Dani García tiene el truco para hacer una ensaladilla perfecta

Sin duda alguna, tenemos por delante una serie de peculiaridades que hacen que este tipo de recetas tengan un antes y un después en nuestra cocina. Parece que son fruto de unos cambios que podemos comprobar fácilmente con algunos detalles que pueden llegar a ser claves.

Algo tan sencillo como poner un poco del vinagre de las piparras y añadir la mayonesa justo. Unas cantidades que rara veces somos capaces de ver llegar a una mesa en la que nos hemos acostumbrado a poner más de una cantidad de comida que puede ser clave.

Te proponemos una receta de ensaladilla rusa fácil y rápida que, sin duda alguna acabará siendo la mejor de las opciones posibles para estos días. Una manera de lo más sencilla de cocinar una receta de esas que siempre queda bien y nos proporciona un sabor espectacular.

Ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

200 gr de guisantes

2 huevos

1 lata de atún

Aceitunas rellenas

Mayonesa

Sal y pimienta al gusto

Elaboración:

Lava las patatas y las zanahorias y cuécelas en una olla con agua y sal hasta que estén tiernas. Retira del fuego, escurre y deja enfriar. Cuece los guisantes en agua hirviendo durante unos minutos y escúrrelos. Cuece los huevos en agua durante 10 minutos, enfríalos bajo el grifo y pélalos. Pela las patatas y las zanahorias y córtalas en dados. Colócalas en un bol grande. Añade los guisantes, el atún desmenuzado, las aceitunas cortadas en rodajas y los huevos duros picados al bol. Mezcla todos los ingredientes con cuidado y añade mayonesa al gusto. Remueve bien para que todos los ingredientes se impregnen de la salsa. Prueba la ensaladilla y rectifica de sal y pimienta si es necesario. Cubre el bol con papel film y deja reposar en la nevera durante al menos una hora antes de servir.

Puedes ponerle el ingrediente secreto de este chef que, además, incluye una sorpresa más en su receta casera. Le añade un huevo frito por encima, una combinación arriesgada, pero seguro que, de lo más efectiva, en especial si tenemos en consideración que estaremos ante una receta de esas que impresionan a simple vista. Atrévete a incorporar más sabor y quizás ingredientes del todo inesperados a esta ensaladilla que puede quedar de vicio.