El PSOE ha votado con el BNG a favor de la cesión de competencias de tráfico, circulación de vehículos y seguridad viaria, que ahora ostenta la Guardia Civil en Galicia. Los nacionalistas han propuesto entregar estas competencias al cuerpo autonómico en una proposición no de ley que, para el PP, implica «avanzar en el camino hacia la independencia». La iniciativa finalmente se ha rechazado gracias a los votos en contra de los populares, que cuentan con mayoría absoluta en la cámara autonómica.

El texto propuesto por el BNG pretendía que «la policía de Galicia ejerciera las funciones» sobre varias competencias. En primer lugar, «la facultad de expedir, revisar e intercambiar permisos y licencias para conducir vehículos a motor y ciclomotores, así como su cancelación, intervención y revocación». Y, en consecuencia, la «expedición y registro de permisos o licencias de conducción, así como su anulación, intervención y revocación y, en consecuencia, la autorización de transferencias, duplicados y cancelaciones de vehículos de motor y ciclomotores y la expedición de permisos temporales».

Por otro lado, establecía la creación de un reglamento para establecer «un procedimiento para una opción de integración en la policía gallega del personal de Tráfico de la Guardia Civil y de otros cuerpos y categorías policiales».

Los populares la han rechazado alegando que suponía «avanzar en el camino hacia la independencia» y, con ello, buscaba «eliminar» la Guardia Civil de la autonomía y «sustituirla» por «una policía gallega». «Mientras el PP tenga mayoría absoluta y gobierne en Galicia, la Guardia Civil y la Policía Nacional seguirán en Galicia. Nunca cederemos a los chantajes del independentismo», ha manifestado Paula Prado, número dos de la formación que lidera Alfonso Rueda en Galicia.

Por su parte, el PSOE ha defendido que abogan por «ampliar siempre este techo competencial» y ha recordado que «es la cuarta vez» que se debate en el pleno de la cámara gallega. Carlos López, diputado del PSOE, ha asegurado que es necesario «avanzar en el autogobierno frente al automovilismo del PP». Además, ha razonado la importancia de este traspaso de competencias en que es permite el «desarrollo de estas políticas», además de para tener una «mayor eficacia» ante las problemáticas que pueden generarse en estas materias.

El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, también ha votado a favor de la propuesta que ha planteado el BNG en el Parlamento Gallego, además de los diputados del PSOE.

Los guardias civiles, en contra

Las asociaciones de la Guardia Civil han puesto pie en pared ante la proposición de ley que se ha votado este martes en el Parlamento gallego para solicitar la retirada de la Guardia Civil de la autonomía. Esta iniciativa la ha redactado el BNG, uno de los socios que sostienen al Ejecutivo socialista.

«La Asociación PRO Guardia Civil (APROGC) expresa su más enérgico rechazo a la propuesta del Bloque Nacionalista Galego (BNG) de transferir las competencias de la Guardia Civil a la policía autonómica en Galicia», ha asegurado una de las entidades que agrupan agentes de la Benemérita. A ojos de APROGC, la iniciativa «responde a intereses políticos» y no tiene el objetivo de mejorar los servicios de los ciudadanos. Algo que pone «en riesgo la protección de los gallegos en favor de estrategias partidistas».

Los guardias civiles lamentan que «de una u otra forma se está cuestionando permanentemente» su «profesionalidad y eficacia». Y es que, todo ello, como evidencia esta asociación, persigue «sustituir una institución leal y fiable como la Guardia Civil» generando un «perjuicio profesional para todos sus miembros».

Esta situación, destacan desde la entidad que agrupa a numerosos agentes, ocurre en un territorio donde la Benemérita ha sido «imprescindible en la lucha contra el narcotráfico, la protección del medio rural y la seguridad en las carreteras». E insisten en que se trata de una «sustitución por razones ideológicas» que supone un «desprecio a la seguridad de todos los gallegos».

Desde la asociación argumentan que el debate sobre ceder las competencias a la policía autonómica gallega no responde a ningún motivo objetivo: «No hay justificación operativa ni social». En opinión de APROCGC, esta iniciativa sólo responde a una estrategia de «contentar a quienes quieren dividir en lugar de unir», en alusión a los nacionalistas gallegos del BNG, socios de Sánchez en el Congreso. «La seguridad pública no es moneda de cambio en estrategias políticas», asevera la asociación de guardias civiles.

La entidad ha exigido que «se ponga fin a este tipo de ataques contra una institución que ha demostrado con hechos su compromiso con Galicia y con España». Y han advertido a las instituciones públicas que están mercadeando con las competencias en seguridad, que «la Guardia Civil no se rinde ante las presiones políticas» y que, en todo caso, van a seguir «rebajando con la misma entrega y profesionalidad que siempre».