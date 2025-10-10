Pilar R. Losantos: «Quienes atacan la energía nuclear lo hacen desde una retórica populista»

La presidenta de OKDIARIO, Pilar R. Losantos, inauguró el Foro Nuclear organizado por el medio con una intervención en la que explicó la razón de ser del periódico digital y su apuesta por la energía nuclear. Losantos arrancó su discurso recordando que Eduardo Inda creó OKDIARIO hace una década con una obsesión clara: combatir la distancia existente entre «la opinión publicada y la opinión pública», es decir, entre lo que dicen la mayoría de medios de comunicación y tertulianos, y lo que realmente piensan los ciudadanos.

La presidenta ilustró esta diferencia con el ejemplo de María Guardiola en Extremadura, a quien pocos medios locales daban opciones de llegar a la presidencia de la Junta, y que sin embargo no solo ganó sino que se ha convertido en una de las figuras más relevantes del panorama político español.

Losantos fue contundente al afirmar que el debate sobre la energía nuclear «no es un debate que se haya producido en términos científicos» ni sobre sus beneficios económicos o medioambientales, sino que ha sido «única y exclusivamente por una cuestión retórica populista» en la que los medios de comunicación han tenido una influencia decisiva.

La presidenta de OKDIARIO subrayó que el rechazo a la energía nuclear no se debe a que ahora sea más segura que hace una década —»es prácticamente tan segura o casi tan segura como lo era hace una década»—, ni a cambios en las renovables o combustibles fósiles. «Los datos científicos que tenemos ahora son equivalentes a los que teníamos antes», aseguró.

Según Losantos, lo que ha cambiado es que por fin existe «una adecuación entre la opinión pública, que siempre ha pensado que la energía nuclear era la solución», especialmente en territorios con centrales como Almaraz, y la opinión publicada. Esta última, criticó, pretendía hacer creer que los españoles vivían «con el miedo a amanecer en Chernóbil cada mañana».

La presidenta rehusó entrar en detalles técnicos —»hay expertos que de sobra podrían refutar hasta las más brillantes de las ideas»— pero sí reivindicó el compromiso de OKDIARIO: «Solventar ese enorme gap entre la opinión pública que lleva muchos años diciendo que la energía nuclear es la solución» y esa opinión publicada que ha retrasado durante años la respuesta.

Losantos cerró su intervención afirmando que hoy se dice de manera unánime que la energía nuclear «no solamente es una oportunidad o un mal menor, sino que además es la solución y debe ser la principal apuesta que hagan los gobiernos», antes de ceder la palabra a la presidenta extremeña María Guardiola, quien presentó la energía nuclear como su «proyecto estrella de legislatura».