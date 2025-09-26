OKDIARIO te invita a FORUM NUCLEAR, el encuentro clave sobre el presente y futuro de la energía nuclear en España

El próximo viernes 10 de octubre, OKDIARIO celebra su I FORUM NUCLEAR, una jornada en la que instituciones, expertos y empresas debatirán sobre los grandes retos y oportunidades de la energía nuclear en el actual escenario energético y medioambiental.

El acto será inaugurado institucionalmente por María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y contará con la clausura a cargo de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.

Este evento tendrá lugar en Coworking LOOM Azca, en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 11, el 10 de octubre a las 09:30 horas.

Programa de Forum Nuclear