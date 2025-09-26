OKDIARIO te invita a FORUM NUCLEAR, el encuentro clave sobre el presente y futuro de la energía nuclear en España
El próximo viernes 10 de octubre, OKDIARIO celebra su I FORUM NUCLEAR, una jornada en la que instituciones, expertos y empresas debatirán sobre los grandes retos y oportunidades de la energía nuclear en el actual escenario energético y medioambiental.
El acto será inaugurado institucionalmente por María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, y contará con la clausura a cargo de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.
Este evento tendrá lugar en Coworking LOOM Azca, en la Plaza Pablo Ruiz Picasso 11, el 10 de octubre a las 09:30 horas.
Programa de Forum Nuclear
- 09:30 horas. Registro y acceso de asistentes.
- 10:00 horas. Bienvenida y apertura a cargo de Eduardo Inda, director de OKDIARIO.
- 10:10 horas. Apertura institucional por parte de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura.
- 10:30 horas. Mesa redonda El auge de la energía nuclear en los centros de datos con Ismael Clemente, CEO Merlin Properties y representante de SPAIN DC; Santiago Rodríguez Agúndez, presidente ejecutivo de Nostrum Group; Fernando Sánchez, presidente de Sí Almaraz, sí al futuro y alcalde de Belvis de Monroy.
- 11:30 horas. Clausura del acto por parte de Ignacio Araluce, presidente de Foro Nuclear.
