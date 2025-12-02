Alfredo Carrasco, presidente de los hosteleros de Jerez: «Si no tienes pasión, no te dediques a esto»

Jerez de la Frontera ha sido oficialmente designada como la Capital Española de la Gastronomía para 2026, un reconocimiento que, según Alfredo Carrasco, presidente de la Asociación de Hostelería de Jerez, supone «un homenaje a siglos de tradición culinaria y a la riqueza cultural» que define a la ciudad. Este logro, fruto del esfuerzo conjunto de la asociación y el Ayuntamiento, posiciona a Jerez en el epicentro de la cocina española y se ha celebrado este martes en la Jornada Andalucía: Gastronomía e Identidad, que ha organizado OKDIARIO en Sevilla.

«Jerez tiene una enorme oferta gastronómica para todos los gustos, edades y bolsillos», recalca Carrasco, destacando la diversidad de bares de tapas, tabancos centenarios donde se sirve vino a granel, restaurantes vanguardistas y ventas típicas de la región. La singularidad del tapeo se refuerza mediante el maridaje con los famosos vinos de Jerez, no sólo como acompañante sino como ingrediente integral: «Todo lo que lleve un chorreón de vino de Jerez adquiere una potencia de sabor y un carácter distintivo».

La cocina tradicional permanece viva gracias a platos como la berza jerezana o gitana, el ajo campero, los chicharrones, los riñones al Jerez o el icónico tocino de cielo, recetas en las que, según Carrasco, «los hosteleros tienen la responsabilidad de salvaguardar esa cocina tradicional de toda la vida». Sin embargo, el presidente advierte de que el ritmo de vida moderno hace difícil que las nuevas generaciones conserven estos saberes: «Vivimos en un momento en el que el tiempo no nos da la vida y las recetas más laboriosas se pierden si no se mantienen en los restaurantes».

Carrasco reconoce la profunda relación entre gastronomía y la identidad local, moldeada por el entorno geográfico y la fusión de culturas, como la importante huella del pueblo gitano en platos tradicionales. También señala el valor social de la gastronomía: «Socialmente, esa comida de toda la vida hace unir a la familia y a los amigos».

El turismo, nacional e internacional, cada vez más desestacionalizado, encuentra en Jerez una experiencia completa: herencia flamenca, vino, caballos y una agenda repleta de eventos todo el año. «Comer bien en un lugar es cada vez más decisivo para elegir un destino», añade. La comunicación digital y las redes sociales son, según Carrasco, «herramientas imprescindibles para mantener viva la marca Jerez».

El entusiasmo y compromiso del sector hostelero jerezano son, en palabras de su presidente, una garantía de futuro: «Si no tienes pasión, no te puedes dedicar a esto».