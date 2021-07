Mikel Oyarzabal compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa. El delantero de la Real Sociedad, autor del penalti decisivo que daba a España el pase a semifinales de la Eurocopa, analizó su situación y la de la selección española en vísperas del partido contra Italia del próximo martes. También repasó su lanzamiento en la tanda de penaltis ante Suiza.

¿Titular ante Italia?

«Estoy dispuesto a lo que el entrenador me pida. Si juego de inicio, encantado, Y si no estaré en el banquillo dispuesto a ayudar. Todo el mundo quiere jugar, pero al final solamente juegan 16. El resto, aunque no juegue también está ayudando. Yo esto dispuesto a lo que me toque».

Unai Simón

«A Unai le conozco desde hace mucho tiempo. Hemos jugado muchas veces en contra en categorías inferiores, también en la selección de Euskadi. Tengo muy buena relación con él, es un amigo y creo que está más que capacitado, como lo está demostrando, para defender la portería de la selección. Ha trabajado mucho y es un placer compartir con él experiencias como esta».

Penalti decisivo

«El camino hasta el balón fue más largo de lo normal y le di vueltas a qué iba a hacer. En tu cabeza está eso cuando te toca tirar. Cuando pongo el balón y tomo carrera, tenía la idea clara y la confianza en que las cosas iban a salir bien. Yo estaba entre los que estaban dispuestos a tirarlos, así que salió bien».

Italia

«Va a ser muy complicado. Han demostrado el nivel que tienen y llegan en gran momento. Nosotros, también. En eso nos tenemos que centrar. Si hacemos las cosas bien nosotros, tendremos más oportunidades de ganar. Tenemos que ser nosotros mismos. Igual que en otros partidos, confiando en nosotros, para seguir dando esa buena imagen».

¿Las tandas son una lotería?

«Creo que son cosas que se trabajan. En este mes que llevamos aquí lo llevamos trabajando mucho tiempo. En un momento puntual puedes tener un poquito de suerte, pero también detrás de todas las tandas hay mucho trabajo y hay que darle valor. Estudiamos a los porteros y ellos a nosotros. Hay mucha gente trabajando para que Unai pare y nosotros marquemos».

¿Han sido injustos con la Selección?

«Que sean injustos o no lo consideráis vosotros. Desde el primer día que llegamos teníamos confianza de ser un grupo sólido, unido y con nivel para hacer una buena Eurocopa. Los comentarios de fuera, cada uno es libre de opinar y forma parte del fútbol. En ningún momento hemos tenido dudas y confiamos en nosotros para lo que queda».

Chiellini y Bonucci

«Pienso en poder superarlos y meter un gol más que ellos. Son una selección de mucho nivel, con jugadores de alto rendimiento en grandes equipos, pero creo que no somos menos. Tenemos confianza de poder hacer un gran partido tengamos quien tengamos en frente y venga como venga».

Cambio generacional en las selecciones

«Se tienen que dar cambios, poco a poco también en el fútbol. Es lógico que se eche de menos a gente que lo ha dado todo por esta selección, pero poco a poco se dan los cambios generacionales. En los europeos que he estado con la Selección, el nivel que se ha dado ha sido siempre alto para enfrentarse al que sea».

Desplazamientos y cansancio

«Te puede ayudar en algún partido a sacarlo adelante. Pero el que esté en semifinales será por méritos propios. Si tienes que elegir, está claro que prefieres estar en casa. Pero en una Eurocopa de este nivel hay un gran nivel».

Situación actual

«En el mundo del fútbol las cosas no las eliges tú cuando vienen. Es un proceso de aprendizaje que no para. Estoy encantado de vivir esto, antes la Sub-21. Soy un afortunado y quiero seguir viviendo estas experiencias. Todo lo que venga, bienvenido sea».