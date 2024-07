One Republic, Meduza y Leony protagonizaron la actuación en la final de la Eurocopa

One Republic se encargó de llevar a cabo la ceremonia de clausura antes de la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra. Un espectáculo de luces y sonido en el estadio Olímpico de Berlín, donde el grupo estadounidense fue también acompañado por Meduza y Leony. Fire, la canción del torneo, fue interpretado a pocos minutos del comienzo del choque mientras los jugadores esperaban nerviosos en el túnel de vestuarios.

OneRepublic es una banda estadounidense de pop rock​ formada en 2002, en Colorado Springs, Colorado, ​ por el cantante Ryan Tedder y el guitarrista Zach Filkins. La banda alcanzó el éxito comercial en Myspace como un artista sin un sello discográfico que los respaldara.​ En 2007 OneRepublic lanzó su álbum debut, Dreaming Out Loud. Su primer sencillo, Apologize, fue remezclado por Timbaland, convirtiéndose en un gran éxito internacional, alcanzando el número uno en dieciséis países y, posteriormente, ganándose una nominación a los premios Grammy. Actualmente, Apologize cuenta con más de 16 Millones de copias vendidas a nivel mundial.

El segundo sencillo, Stop and Stare, reflejó el éxito de su predecesor. El álbum fue certificado Platino más tarde por la Recording Industry Association of America (RIAA). El segundo álbum de la banda, Waking Up (2009), produjo los sencillos All the Right Moves, Secrets, Marchin On, y Good Life, con este último alcanzaron el top ten en la lista estadounidense Billboard Hot 100.

España se enfrentó a Inglaterra en la final de la Eurocopa y lo hizo con su once de gala. Con Unai Simón en portería, Carvajal, Laporte, Nacho y Cucurella en la defensa, con Rodri Hernández, Dani Olmo y Fabián en el centro del campo y con el tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Nico Williams y el capitán Álvaro Morata. Por el bando contrario, Inglaterra salió con Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Rice, Mainoo, Bellingham; Foden, Saka y Kane.

Un partido que se produjo entre dos selecciones que suman tres Eurocopas en su haber. Tres por parte de España y ninguna por parte de los ingleses. La selección española ya es el equipo más laureado del Viejo Continente. El combinado nacional ha ganado tres Eurocopas, las mismas que Alemania, y una Liga de Naciones, la que consiguió el pasado verano en Róterdam. Es decir, tiene cuatro títulos continentales y en Berlín quiere sumar el quinto para ser la reina absoluta.

En el lado contrario está Inglaterra. El combinado británico ha jugado sólo una final de la Eurocopa, la que se celebró en 2021 en Wembley y donde perdieron frente a Italia en la tanda de penaltis. Esta es su única experiencia en estas citas y en Berlín tratarán de poner punto final a su sequía continental.