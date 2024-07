El nuevo desprecio de Joao Félix a Antoine Griezmann que calienta a los aficionados del Atlético

Están dando mucho que hablar las respuestas de Joao Félix a un pequeño juego elaborado por la propia organización de la Eurocopa que han lanzado en sus redes sociales. En estas, el ex delantero del Barça y todavía con contrato con el Atlético de Madrid, responde al juego viral ping pong, donde el periodista da dos opciones a elegir al delantero de Portugal entre jugadores míticos europeos y donde los aficionados colchoneros han encontrado un nuevo desprecio de Joao Félix hacia Antoine Griezmann.

El responsable de comunicación de la Eurocopa comienza a dar opciones de futbolistas europeos icónicos. ¿Henry o Del Piero? ¿Buffon o Iker Casillas? ¿Nani o Figo? ¿Robben o Hazard? ¿Jordi Alba o Lahm? ¿Ibrahimovic o Lewandowski? ¿Van Persie o Rooney? ¿Modric o Sneijder? ¿Andrea Pirlo o Xavi Hernández? ¿Zinedine Zidane o Andrés Iniesta? ¿Sergio Ramos o Chiellini? ¿Cristiano Ronaldo o Fernando Torres? Son las preguntas que van lanzándole y ante las que duda en alguna que otra ocasión Joao Félix, pero de las que va respondiendo: «Henry, Buffon, Figo, Hazard, Jordi Alba, Lewandowski, Van Persie, Modric, Xavi, Iniesta, Ramos y Ronaldo…».

Por cierto, leo a algunos aficionados del Atlético furiosos por el ping pong de la Eurocopa de Joao Félix en la cuenta de Tik Tok del torneo… pic.twitter.com/oMLULIjyFN — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 3, 2024

Es ahí cuando llega una pregunta comprometida sobre Antoine Griezmann, con el que no acabó nada bien el luso, protagonizando algún cruce de declaraciones, dejando claro la mala relación existente entre ambos. El periodista le pregunta también que elija entre Müller o Antoine Griezmann y tras mucho dudar sobre su respuesta, Joao termina eligiendo al jugador alemán por delante de su compañero de equipo.

Desde que Joao Félix regresó a Madrid de su infructuosa cesión en el Chelsea y se quedó sin dorsal, ya que Griezmann se quedó con el número 7, la relación entre el luso y el francés no pasó por su mejor momento. Fue algo que no sentó nada bien a Joao y que hizo saber, aunque su destino estaba claro y sería de nuevo con una salida en forma de cesión, como así acabó siendo aunque rumbo a Barcelona pese a que se habló durante semanas del Paris Saint Germain.

Ya en Barcelona y previo a un encuentro entre el Atlético de Madrid y el Barça en el que Joao se reencontraría con sus ex compañeros, llegó un cruce de declaraciones que dejó muy a las claras la tensión entre ambos futbolistas.

«Al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador, cómo es el equipo, y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas. Joao había momentos que lo hacía muy bien, que trabajaba muy bien, pero hay que ser constante e igual llegó un momento donde se cansó, ya no se veía aquí y por eso hizo el esfuerzo y el club también de dejarle una salida», fueron las declaraciones de Antoine Griezmann que abrieron la veda y que llevaron a responder, por alusiones, al portugués.

Sobre estas palabras, en esos días previos, Joao Félix se manifestó al respecto dejando claro que esté «de acuerdo o no, él tiene su opinión» y que él no iba «a comentar» al respecto, aunque sí dejó claro que hubo cosas que «pude hacer mejor, tanto yo como todos, hay cosas que no han ido bien», explicando que todo eso «no es solo culpa de uno, sino de varios…».