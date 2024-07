Nagelsmann no sabe perder: «Parecía que sólo queríamos ganar nosotros»

Julian Nagelsmann atendió a los medios de comunicación tras la derrota de Alemania frente a España en los cuartos de final de la Eurocopa. El combinado germano fue inferior al de Luis de la Fuente, pero el empuje hasta el final sirvió para llevar el partido a una prórroga que terminó de decidir Mikel Merino.

El seleccionador empezó haciendo un análisis en el que dio la enhorabuena a España: «Vimos dos mitades muy diferentes. España no defendió bien en la primera mitad, mientras que nosotros sí lo hicimos. Reaccionamos bien y tras el minuto 60 fuimos el mejor equipo. El gol que marcamos al final del partido fue bueno. Tuvimos ocasiones en la segunda mitad de la prórroga. Parecía que sólo queríamos ganar nosotros. Podríamos haber merecido un poco más».

«Sobre el posible penalti, hay que ver hacia donde iba el balón. Tendría que haber algún tipo de inteligencia artificial. Se debería valorar eso. No es posible para mí verlo desde el banquillo, pero después está claro que le da en la mano. No lo ha pitado y han tenido más suerte que nosotros», continuó. Sobre lo que les dijo a los jugadores, fue claro: «Les dije que no merecían la derrota. No nos queríamos ir. Lo hemos pasado muy bien, hemos trabajado muchísimo y hemos tenido mucha unidad. Desde el principio no hubo una situación en la que he tenido que intervenir. He tenido un ambiente fantástico. Lo que se le pueda reprochar a la selección alemana en el pasado hoy se ha demostrado que lo hemos dado todo. Somos un país muy triste, pero espero que esta unión llegue a la sociedad. Todos somos más fuertes cuando estamos unidos».

«Estoy muy triste porque hemos invertido muchísimo para estar en la siguiente ronda. Mis jugadores han estado muy centrados y me duele mucho ver a mi equipo así», comentó. «Tengo un cuerpo técnico extraordinario. En los clubes pensaba que había algo que mejorar, pero esta es la primera vez que con un cuerpo técnico estoy muy contento. Todos tenemos muy buena relación y eso es lo que me llevo. También la relación con el equipo. No voy a ganar una Eurocopa en casa, pero quiero ser campeón del mundo», aseguró.

Sobre el último partido de Kroos, el seleccionador alemán comentó lo siguiente: «Su carrera no se puede evaluar lo suficientemente bien. Lo que ve todo el mundo son los éxitos que ha tenido. Es un jugador para la eternidad y uno de los mejores de Alemania. Creo que a nadie le pareció una buena idea recuperarlo, pero cuando vino todos lo veían bien. Adopta un rol en el que no se siente especial, sino que se ve como uno más. Es una persona extraordinaria. Su carrera va mucho más allá de seis Champions».

Sobre el futuro, quiso animar a su país: «Tenemos una plantilla que no es extremadamente joven, pero para empezar hay que seleccionar a los jugadores para la Liga de Naciones. A lo mejor no hace tanta ilusión, pero haremos retoques e intentaremos construir la plantilla perfecta pensando en el Mundial».