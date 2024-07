Mamardashvili, portero de Georgia y del Valencia, atendió a OKDIARIO en la zona mixta del Cologne Stadium tras la victoria de España sobre su Selección. Al igual que su seleccionador Willy Sagnol, el guardameta también se quejó del gol de Rodrigo que supuso el empate a uno.

«Al igual que opina mi seleccionador, para mí también es fuera de juego de Morata. Igualmente podíamos perder este partido. Pero para mí es fuera de juego 100%. Morata estaba delante de mí. Yo estaba por la derecha y me tenía que tirar a la izquierda. Es fuera de juego. Me tapa Álvaro. Me molesta mucho», comenzó afirmando Mamardashvili sobre el polémico gol de Rodri por un posible fuera de juego posicional de Morata.

«España es un equipazo. Ellos pueden ganar la Eurocopa tranquilamente», valoró el portero de Georgia. «Creo que hicimos muy buen torneo. Al final la selección española es un gran equipo, sabíamos que el partido iba a ser muy complicado. Teníamos que luchar y disfrutar este partido. Y luego ha sido difícil porque teníamos que atacar y encajamos. Pero hicimos bien. Yo he hecho mi trabajo», culminó el portero georgiano.