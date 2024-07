Isabel Aaiún, autora de ‘Potra Salvaje’: «Lamine y Nico son los potros salvajes de esta España»

El verano estaba dando sus primeros coletazos y España ya le había puesto la banda sonora. Al ritmo de «Como una potra salvaje, que en el oleaje no pierde el sentido, no quiero riendas ni herrajes y en los homenajes me pongo un vestido», el país entero comenzó a bailar. Una fiebre por una canción que se trasladó pronto a Alemania, donde la selección española, que está a pocas horas de jugar la final de la Eurocopa contra Inglaterra, ha terminado de catapultar un tema de Isabel Aaiún, que no duda en atender a OKDIARIO a pesar de su cargada agenda. Vive entre conciertos y pruebas de sonido, pero con su simpatía saca unos minutos para hablar con nosotros de una canción que espera que sea talismán para los hombres de Luis de la Fuente.

La fama le ha llegado a Isabel de sopetón. Es algo habitual. Esta canción, que compuso junto a Pablo Mora -de Lagarto Amarillo-, al que hay que darle muchos méritos, ya que él fue el que apostó por el título de Potra Salvaje a pesar de que Isabel en un primer momento no lo terminaba de ver muy claro. Tras ello empezó a sonar por muchas partes de la geografía española en 2021, aunque ha sido ahora cuando ha experimentado su gran explosión hasta el punto de colarse en el vestuario y en el autobús de la selección española. Esperemos que el domingo, a eso de las 23:00 horas, suene bien alto en Berlín.

«Me mandaron un vídeo del autobús porque yo no lo había visto. Fue alucinante. Me dijeron que dentro del autobús estaba sonando mi canción a todo trapo. No me lo podía creer», asegura Isabel, que tiene claro que los potros salvajes de esta selección española no son otros que Nico Williams y Lamine Yamal: «Son potros totales. Estaba viendo el partido y cuando vi a Lamine dije de broma ‘¿este chico tiene 18 años?’, cuando el narrador dice que iba a cumplir 17 años. Alucinaba».

Isabel también hizo una reflexión importante sobre el significado de su canción: «Potra salvaje es una canción que habla de empoderamiento femenino, pero del sano. Las mujeres no somos más que nadie, pero tampoco somos menos. Simplemente, queremos los mismos derechos. Que nadie te haga chiquitito. Éste es el empoderamiento que defiende esta canción. Habla de perdonar, avanzar y unidad. Es una canción que por un motivo o por otro nos afecta a todos, porque todos hemos necesitado un empujón para avanzar en algún momento».

Isabel sueña con poder cantar el lunes en la fiesta que llevará a cabo la selección española en Madrid si consigue la Eurocopa: «¡Ojalá! Eso sería alucinante. Hacer una canción, que te digan que está siendo el himno de la Eurocopa y si gana se va a poner a todo trapo».

Los siete motivos de Isabel Aaiún

Isabel, en la canción, habla de siete motivos. Ahora, a OKDIARIO, explica los motivos por los que este país se merece la alegría de ganar una Eurocopa: «El primero es porque se lo merecen. Están trabajando mucho y lo están haciendo muy bien. Y segundo porque somos España».

Recuerda el día en el que sonó su canción en Cibeles con Nacho Fernández levantando la Decimoquinta del Real Madrid: «No me lo podía creer. Pensaba que alguien lo había grabado y había añadido la canción. Cuando me di cuenta de que era el audio original, aluciné».

Para finalizar, muestra su deseo de saber quién ha sido el culpable de este éxito en el vestuario. «No lo sé. Lo que yo quiero saber es cómo les ha llegado esa canción a los futbolistas. Quién la empezó a poner. Me quiero enterar de eso», asegura entre risas Isabel Aaiún, una artista feliz, en la cresta de la ola, que espera este lunes cantar para miles de personas y unos campeones de Europa en la Plaza de Cibeles y que quiere seguir cosechando éxitos.