Isabel Aaiún es la nueva musa del madridismo: deslumbró en la celebración de la Decimoquinta

El Real Madrid sigue saboreando la gloria. La Decimoquinta es una realidad, tal y como compraron in situ los miles de aficionados que acompañaron al equipo por las calles de la capital de España en las celebraciones de la Champions League ganada este sábado en Wembley. Uno de los momentos más emotivos fue cuando el capitán blanco, Nacho Fernández, puso la bufanda y la bandera madridista a la diosa Cibeles, instante en el que de fondo se escuchaba una canción de Isabel Aaiún que está arrasando en nuestro país: Potra Salvaje.

Esta joven segoviana seguramente no se esperaba que el momento en el que el club más grande del mundo celebraba una nueva Orejona iba a estar acompañado de uno de sus temas de fondo. Pero así fue. De hecho, fue justo cuando Nacho vestía de madridista a la diosa cuando se escuchaba perfectamente la canción Potra Salvaje, que pese a ser lanzada hace varios años es ahora cuando está teniendo un gran éxito tras viralizarse en las redes sociales.



En su entorno están felices y orgullosos de que Isabel Aaiún esté triunfando con este tema y también de que se colara en los festejos del Real Madrid en Cibeles, algo que puede hacer que la canción suba como la espuma todavía más. Y es que el tema no ha dejado de sonar en las fiestas patronales de muchas localidades de nuestro país y la aceptación del público es tremenda, de ahí que también se escuche en radio y televisión. Además, en Youtube acumula ya más de 2,7 millones de reproducciones, algo impensable meses atrás.

Hace unas semanas, Isabel Aaiún concedía una entrevista a Zapeando y afirmaba que todavía no se cree el éxito que está teniendo su tema Potra salvaje. «Estoy asimilándolo», reconoce. Además, tampoco sabe qué ha podido hacer que la canción se haga viral dos años después de su publicación. «No sé como hemos llegado a esto, solo estoy emocionada», afirmaba.

La cantante, como cuenta, es jinete y cetrera, pero su pasión por la música surgió porque hizo una colaboración en una canción de Lagarto Amarillo y, a raíz de ahí decidió sacar una canción en solitario «a ver qué pasaba». Las redes, además, se han llenado de versiones de su canción. «Me alucina, ver que de una canción mía han hecho un remix o han hecho una versión en la que le ponen su sentimiento me alucina» Una Isabel que ya tiene en mente su próximo tema, una canción muy especial para ella que se titula El agüel que va dedicada a su abuelo Martín.

Letra de Potra Salvaje

Con la garganta llena de arena

Y con el odio, el orgullo y la pena

Así no puedo sentirme libre como el halcón

Porque el que canta su vida llena

Ven y cantemos el tiempo que queda

Seamos libres como el principio de una canción

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Le pido al cielo que pueda reírme de ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

Nube que esconde la luna llena

Viento que al barco le arranca la vela

Si yo me fuera, que pueda irme de corazón

No quiero hierro ni sed de venganza

Quien odia muere y quien perdona avanza

Yo solo quiero curar cicatrices y ser como soy

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido

No quiero hierro, ni fuego, ni busco la miel

Ya no hay sed de ganar la revancha

Y si algún día la tuve una noche hacia el viento voló

Como una potra salvaje

Que en el oleaje no pierde el sentido

No quiero riendas ni herrajes

Y en los homenajes me pongo un vestido

Ya tengo seis tatuajes

Debajo del traje por siete motivos

Soy una potra salvaje

Que va de viaje a lo desconocido.