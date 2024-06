De la Fuente: «A Pedri le faltaba ser Pedri»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Irlanda del Norte en Son Moix. El combinado nacional, como hizo ante Andorra el pasado miércoles, endosó una manita a los británicos para poner punto final a su preparación antes de la Eurocopa. Pedri, que hizo dos goles, fue la gran noticia del duelo.

De la Fuente comenzó analizando el balance del partido: «Estamos muy contentos por como ha ido la planificación. Los partidos han salido como los esperábamos. Han aparecido jugadores que se han encontrado a ellos mismos y estamos muy satisfechos. Luego, hubo fases en este partido. Jugamos muy durante 40 minutos y en el segundo tiempo, teniendo en cuenta lo que viene, se han guardado esfuerzos».

«Se han cumplido las expectativas que teníamos. Sobre todo en el caso de Pedri, Navas y Morata. Estamos mucho mejor y esto va en beneficios del equipo. En esta semana tenemos la certeza que de cara al día 15 podemos contar con todos», comentó.

De la Fuente también habló de Pedri: «Le doy las gracias por su comportamiento y lo buen profesional que es. A Pedri le faltaba encontrarse con Pedri y lo está haciendo. Es un futbolista muy importante. Nos va a dar cosas muy buenas».

«Tiene otra responsabilidad que en su club. Puede jugar más cerca del área, detrás del delantero. Más entre líneas, aprovechándose del pase. Creemos que le podemos sacar más rendimiento. La mejor versión de Pedri no sabemos dónde está, porque es tan bueno. Es infinita», continuó sobre el canario.

Sobre los centrales, comentó que ha visto bien a todos los centrales. «Veremos quiénes juegan, pero estoy encantado con los cuatro centrales», añadió. De la Fuente también habló del estado de forma de Laporte: «Está perfecto para jugar contra Croacia».

«Tenemos muy buenas bandas. Es una relación de futbolistas muy versátil y cualquiera de ellos puede jugar en las bandas. Están en un buen momento de forma y de juego. No obstante, no sólo hay que hablar de Lamine y Nico, también de los otros. Tienen una gran oportunidad de afrontar una competición como es la Eurocopa y seguro que algún otro futbolista también llamará la atención. Hay que darle tiempo al tiempo. No desarrollemos demasiado», explicó De la Fuente.

También habló sobre lo que le aportan estos dos amistosos: «Nos ha aportado mucho, especialmente en lo personal. Todos están bien. Y, a nivel competitivo, nada es comparable al debut de la Eurocopa. Por lo tanto, hemos conseguido todos los objetivos. Podemos estar contentos por todo lo que hemos visto».

Sobre la presencia de Dani Olmo: «Va a tener su momento. Cuando tienes 26 futbolistas se tiene que quedar jugadores muy buenos fuera y eso es el equipo. Deben entenderlo y sumar para el equipo. Olmo es un jugador de equipo y nos aporta mucho».

«Hablo mucho de Pedri porque me preguntáis mucho de Pedri. Tiene que pasar toda la semana, sensaciones y, lógicamente, acertar con la alineación, no sé qué mérito tiene. Hay que elegir a los mejores para el partido», comentó.

De la Fuente habló del plan de trabajo en Alemania: «Seguimos con el mismo objetivo, que es recuperar a los jugadores. Sabemos del potencial que tienen. Jugamos con ellos en junio. Tienen mucha experiencia e individualidades. Tenemos que fortalecer nuestras fortalezas. Tenemos que ser nosotros. Hay que respetar al rival para imponer nuestro estilo y nuestras condiciones».

Por último, dio las gracias a la afición de Mallorca: «Nos han metido en el encuentro tras recibir un gol. Hasta el final han estado con nosotros y nos vamos muy satisfechos. Espero que se hayan sentido satisfechos».