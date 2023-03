España – Noruega: dónde se juega el partido de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania

El Grupo A de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, cuya fase final se disputará en Alemania, comienza con sus enfrentamientos este sábado 25 de marzo, día en el que debuta España, gran favorita entre los cinco contendientes. El combinado nacional, dirigido por el nuevo seleccionador, Luis de la Fuente, se enfrenta a la que está considerada como la otra gran candidata a ocupar posición de privilegio en el grupo, Noruega.

El estadio de La Rosaleda, en Málaga, ha sido elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para la disputa del primer partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, en el que España gozará de la vitola de local ante Noruega. La Rosaleda es uno de los campos clásicos del fútbol español, aunque actualmente no tiene demasiada relevancia debido a la posición del Málaga Club de Fútbol, que no sólo no está actualmente en la Liga Santander, sino que ocupa plazas de descenso en la segunda división española, la Liga SmartBank.

El partido, como decimos, se disputará el sábado 25 de marzo a partir de las 20:45 horas en La Rosaleda . Será, tanto para España como para Noruega, su primer compromiso de la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, y también uno de los más complicados de solventar en el objetivo de luchar por el primer puesto del Grupo A de clasificación.

Luis de la Fuente se estrena con una convocatoria de 26 jugadores, que como siempre ha dado mucho que hablar. El veterano técnico nacido en Haro opta por varias novedades en comparación con la propuesta previa del anterior seleccionador, Luis Enrique Martínez. Entre las ausencias, destaca la del lesionado Pedri, así como la de otros fijos para Luis Enrique, caso de Ferran Torres o Marco Asensio, en estos casos descartados por el seleccionador para esta primera convocatoria, en la que si están nombres como Dani Ceballos, Mikel Oyarzabal o David Garcia, novedades que se estrenan o regresan a la selección española.

El partido entre España y Noruega de fase de clasificación para la Eurocopa 2024 se puede ver por televisión en España a través de La 1 de Televisión Española, en abierto y para todos los públicos. Además en OKDIARIO, contaremos en vivo y en directo minuto a minuto, lo que sucede en el estreno de Luis de la Fuente al frente de la selección española.

Convocatoria de la selección española

La convocatoria de Luis de la Fuente, la primera, en saber al frente de la selección española absoluta cuenta con los siguientes 26 nombres.

Porteros: Kepa Arrizabalaga, Robert Sánchez, David Raya.

Defensas: José Luis Gayà , Alejandro balde Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Nacho Fernández, David García, Dani Carbajal y Pedro Porro.

Centrocampistas: Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Pablo Páez ‘Gavi’, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Dani Ceballos y Dani Olmo.

Delanteros: Álvaro Morata, Yéremi Pino (sustituye a Pedri González), Borja Iglesias (sustituye a Gerard Moreno), Nico Williams, Bryan Gil, Iago Aspas, Mikel Oyarzabal y Joselu Mato.