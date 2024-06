España no tiene dudas: «Estamos a muerte con Luis de la Fuente»

El vestuario de España está a muerte con su seleccionador, Luis de la Fuente, a apenas dos días para que la selección española debute en esta Eurocopa 2024 en Berlín contra Croacia. El técnico riojano se ha ganado la confianza del grupo y este le está respondiendo desde el primer día. Sabe que en la fortaleza del equipo está su éxito y ha empezado a construir su base desde la confianza mutua.

España no tiene dudas. Todos están a muerte con Luis de la Fuente. En la afición todavía queda alguna duda ante su primer gran torneo como seleccionador absoluto después de levantar la Nations League. Pero en el vestuario no queda ninguna. Desde el primer hasta el último futbolista. Todos van a una con él. Falta que se demuestre en el campo, para eso habrá que esperar dos días, hasta que la selección debute el sábado contra Croacia.

Ya contamos desde Donaueschingen, pueblo del suroeste de Alemania donde España tiene su campo base, que la selección española ha centrado todos sus esfuerzos en fortalecer al equipo en su conjunto por encima de cualquier individualidad de cara a poder hacer algo grande en esta Eurocopa. La confianza de este vestuario en Luis de la Fuente es máxima para ello.

El vestuario de la selección española va a muerte con Luis de la Fuente porque confían en él. Confían en sus capacidades como técnico, porque ya se lo ha demostrado a los jugadores sobre el verde, y confían sobre todo en la persona, porque se lo muestra cada día. En estos primeros días de concentración en Alemania antes del comienzo de la Eurocopa, cada jugador que sale a hablar con la prensa solamente tiene buenas palabras para el mister. Todos están rendidos a su manera de dirigir al grupo.

Luis de la Fuente se gana a su vestuario

«Nunca he sido fan de definir a personas con pocas palabras. Si algo he aprendido de Luis es que es una gran persona, siempre va de frente. Nunca te va a mentir, siempre va con la verdad. Te cuida y se preocupa por ti. Siempre lo entiendes si no juegas. Confiamos todos en él. Es una gozada tenerle como seleccionador», señaló Mikel Merino en rueda de prensa el pasado martes.

Esa personalidad tan característica que hace a Luis de la Fuente único (cada seleccionador es un mundo) ha logrado que el vestuario vaya a muerte con él. Y esa es la primera piedra para formar un equipo unido y sin fisuras. El técnico riojano lo ha logrado a base de humanidad, preocupándose por cada jugador que ha ido convocado y tratando a los jugadores como personas que son.

Esto mismo, lo recalcaba Pedri hace unos días en rueda de prensa desde Donaueschingen: «Desde que entró al cargo, siempre me llamaba. Le estoy muy agradecido a Luis de la Fuente». También, por ejemplo, Joselu Mato, en su entrevista con este periódico, señaló que Luis de la Fuente es uno de los mejores entrenadores del mundo.