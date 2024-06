Pedri: «Estoy en mi mejor momento de la temporada»

Pedri atendió a los medios de comunicación desde el campo base de la selección española en pleno corazón de la Selva Negra, al suroeste de Alemania. El mediocentro del Barcelona valoró los primeros días de España en el país germano después de completar su segundo entrenamiento sobre suelo alemán. El jugador culé es una de las piezas claves para Luis de la Fuente en esta Eurocopa 2024.

«Creo que todo lo que sea compararse con la selección que nos hizo campeona del mundo es perder. Intentamos parecernos lo máximo posible. Mantenemos el estilo, aunque no hay que ser fiel siempre. Tenemos jugadores de perfil diferente», comenzaba señalando Pedri.

El mediocentro canario ya se encuentra en perfecto estado: «Bien, la verdad. Me siento muy bien físicamente. Tengo muchas ganas de afrontar el partido de Croacia y empezar la Eurocopa ya».

«Sabemos que el primer partido es importante. El debut es importante. No hay que tener ansiedad por ello. Vamos a salir por todo, tenemos muchas ganas. Muchas selecciones terminan ganando tras perder en el debut», dijo Pedri desde el campo base de la selección.

Pedri y su importancia en el equipo

«Siendo que puedo aportar mucho. He trabajado mucho para llegar hasta donde estoy. Estoy en uno de los mejores momentos este año», señaló con contundencia Pedri.

Eso sí, no tiene ningún miedo a recaer en alguna lesión: «Tienen más miedo ustedes, la prensa, que lo dicen todo el rato, que yo. Dentro del campo no tengo ningún miedo. Intento disfrutar jugando».

«Es verdad que la anterior Euro, pues tengo buen recuerdo. Hicimos un gran campeonato. Tuvimos opciones de ganarla. Me siento importante porque el mister así me lo dice, confía mucho en mí», dijo el canario.

España está entre los favoritos: «Tenemos esa motivación. Lo hemos hablado. Somos una familia y un equipo, esa es nuestra mayor base. Ese es nuestro punto a favor».

Luis de la Fuente le da galones Pedri

«Intento mejorar siempre. Trabajo día a día en los entrenos esa finalización. Prefiero jugar en esa posición más adelantada», afirmó el canario. Sobre Luis de la Fuente: «Desde que entró al cargo, siempre me llamaba. Le estoy muy agradecido».

«Pocos consejos necesita Lamine Yamal. Dentro no lo piensa. No piensa en la presión. Juega y se divierte. Intentamos ayudarle en todo lo que necesita», señaló Pedri. «El grupo tiene muchas ganas de que empiece la Eurocopa ya. Los objetivos se van dando cada día. Pero evidentemente no venimos a perder».

«El líder es el equipo. Los capitanes nos ayudan mucho. Somos un equipo, no hay líderes que sobresalgan por encima», culminó Pedri.