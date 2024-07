Denuncian a Cristiano Ronaldo por desvelar su frecuencia cardiaca en el último partido de Portugal

Cristiano Ronaldo ha sido denunciado en la Eurocopa por el llamado marketing de emboscada, una estrategia de publicidad en el que las marcas publicitan un producto sin decirlo de forma clara. El futbolista portugués es acusado de llevar a cabo este método de publicidad que no permite la UEFA, ya que el máximo organismo del fútbol europeo sólo permite hacer publicidad de los patrocinios que ellos han contratado.

El problema al que se enfrenta Cristiano Ronaldo se debe a la publicación de los datos de su ritmo cardíaco durante el último partido de Portugal ante Eslovenia en la Eurocopa. WHOOP, una empresa tecnológica que monitoriza diversos aspectos de la salud y con la que el propio Cristiano colabora, difundió la frecuencia cardiaca del jugador portugués durante ese partido de octavos.

Esos datos, que fueron muy interesantes para saber cómo vivió Cristiano Ronaldo, los estudia la UEFA como una posible publicidad prohibida por parte del capitán portugués. Existe un caso similar -con publicidad en otro tiempo de producto- en otra Eurocopa, la de 2012. En aquella edición Nicklas Bendtner, internacional por Dinamarca, celebró un gol levantándose la camiseta enseñando unos calzoncillos de una marca que él quería publicitar. La UEFA se dio cuenta del acto voluntario de Bendtner y le puso 80.000 libras de multa por hacer publicidad por su cuenta sin que esa marca fuera patrocinador oficial del torneo.

When you’re @Cristiano, there’s no fear in football. See how CR7 entered a flow state and dropped his heart rate moments before changing momentum of the match against Slovenia. See you in the quarterfinals, Portugal! pic.twitter.com/E9kLLTdFjt

— WHOOP (@WHOOP) July 2, 2024