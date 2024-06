David Raya: «Estoy orgulloso de ser español y también catalán»

Día frenético en el campo base de la selección española en Alemania. La tarde libre, merecida, que Luis de la Fuente dio a sus hombres tras ganar a Croacia el pasado lunes, hizo saltar por los aires la agenda del combinado nacional, que vio como este martes se comprimía en una hora todas las entrevista. Excelente gestión del departamento de comunicación, que pudo saciar a todos los enviados especiales… otra vez.

OKDIARIO tuvo la oportunidad de hablar con David Raya (Barcelona, 1995). Un desconocido para muchos al que cada vez se le conoce más. Qué temporadón se ha marcado en un Arsenal al que le ha faltado muy poquito para quitarle la Premier al City de Guardiola. Este catalán se siente muy español y no tiene el más mínimo problema en decirlo. Debería ser lo normal, pero ya saben ustedes en el país que vivimos. Llega tranquilo, sonriendo y con ganas de hablar de todo. Da igual que se le pregunte por España, por la competencia en la portería, por su aventura en la Premier, donde no cierra la puerta a salir del Arsenal o por política, que tan de moda está estos días por la Eurocopa.

Pregunta: ¿Cómo está el grupo?

Respuesta: Muy bien. Estamos muy contentos tras ganar a Croacia y ya pensando en el duelo contra Italia.

P: Contentos sí, pero euforias las justas, ¿no?

R: Hay que vivir en el momento. Lo que hicimos el sábado no vale para nada contra Italia. Tenemos que estar muy centrados. Queda trabajo por delante para preparar el encuentro, tenemos que darlo todo e intentar sacar los tres puntos.

P: Pero también es cierto que hicieron un gran partido.

R: La verdad es que sí. El plan de Luis de la Fuente salió a la perfección y se vio reflejado en el campo.

P: Conocen muy bien a Italia. ¿En qué se están centrando a la hora de preparar el partido?

R: Nos centramos en todo. Son muy fuertes, la campeona de Europa y una selección muy buena que nos lo pondrá muy difícil, aunque estaremos ahí para ser nosotros los que les compliquemos las cosas y lograr ganar.

P: La última vez fuimos nosotros los que ganamos.

R: En la Liga de Naciones fue un partido muy reñido donde logramos ganar, pero va a ser muy complicado esta vez.

P: Si ganan, España ya estaría en octavos.

R: Si es verdad que una victoria nos daría esa clasificación, pero no hay que pensar mucho en futuro. Sólo hay que centrarse en el siguiente partido. Lo importante es sacar los tres puntos y cuando pase ya veremos dónde estamos.

P: ¿Pueden ganar la Eurocopa?

R: Yo creo que sí. Venimos a competir y a intentar hacerlo lo mejor posible. Sólo puede ganar uno, pero tenemos un grupo muy bueno con jugadores élite. Estamos muy unidos y podemos llegar muy lejos.

P: Es su tercera fase final con España. ¿Cómo la vive?

R: Muy feliz y orgulloso de poder representar a mi país. Poder estar aquí es un sueño. Doy el máximo en todos los entrenamientos e intento sumar lo máximo para el equipo.

P: ¿Siente que aún es un desconocido para muchos?

R: No creo que sea así. Al principio sí hubo alguna pregunta de quién era. Lo entendí, porque llevaba muchos años en Inglaterra. Tras estos años y mi rendimiento no creo que sea un desconocido en España.

P: ¿Le debe mucho a Luis Enrique?

R: Le agradezco mucho que me diese la oportunidad. Sobre todo de poder venir en marzo y debutar. El esfuerzo ha valido la pena y he picado mucha piedra para estar aquí.

P: ¿Cómo es la convivencia entre los tres porteros?

R: Tenemos muy buena relación. Cuando llegué me acogieron con los brazos abiertos. He estado con Robert Sánchez y Kepa y ahora con Remiro, pues es lo mismo. Somos compañeros, queremos lo mejor para el grupo y sabemos que sólo puede jugar uno. Tratamos de poner la máxima presión, pero cada uno ayuda como puede. Somos como una gran familia.

P: ¿Es difícil tener por delante a Unai Simón?

R: Somos compañeros y trabajamos juntos. Es un porterazo. Nosotros tenemos que dar el máximo para poner las cosas complicadas al seleccionador.

P: ¿Me puede definir a Unai Simón y Álex Remiro?

R: Como profesionales son muy buenos y como personas mejores. Tenemos muy buena relación, son muy abiertos y nos lo pasamos muy bien. Es un placer compartir la portería con ellos.

P: ¿Entiende que se haya criticado a Unai Simón por no querer hablar de política?

R: Cada uno da las opiniones que quiere y tiene una mentalidad. Estamos aquí para hablar de fútbol, pero si ve conveniente hablar de política, bienvenido sea. Y si no lo hace, porque es algo muy personal, pues que no hable.

P: ¿Cree que la libertad de expresión se aplica más cuando la crítica es contra la derecha y que contra la izquierda?

R: Todo el mundo tiene libertad de expresión y debe poder opinar de lo que quiera. Lo que está pasando hoy en día es que cada uno se mete donde quiere.

P: En España también tenemos nuestros problemas. ¿Entiende que se pueda criticar a un catalán por decir que está orgulloso de representar a su país?

R: Me considero español y después catalán. He nacido en España y también soy catalán. Estoy orgulloso de ser español y también de haber nacido en Barcelona. Es compatible y hay que asumirlo con normalidad. Luego, cada uno tiene sus pensamientos políticos y hay que respetarlos, pero yo me siento así. Si ves a un catalán con la bandera de España, los que piensan de otra manera no lo van a ver bien y viceversa.

P: Volvemos al fútbol. Usted es el mejor portero de la Premier League. ¿Cómo lo lleva?

R: No me considero que sea el mejor en nada. Yo lo que quiero es ser mejor que ayer y mejorar mañana. Quiero dar lo máximo posible sobre mí y quiero mejorar todos los días. Ha sido una buena campaña con el Arsenal y es una lástima que no hayamos podido conquistar el título. El City nos lo ha puesto muy difícil. Estoy muy contento por la campaña y espero poder seguir ahí el año que viene

P: ¿Cómo es Arteta como entrenador y qué le falta al Arsenal para ganar algún título importante?

R: Mikel es un especialista. Es muy difícil describirlo. Es muy meticuloso, muy inteligente y sabe manejar muy bien el vestuario. Las tácticas y los planes de partido los hace a la perfección. Y lo ha demostrado durante los años que ha estado en el Arsenal. El club ha dado un giro de 180 grados con él. Es una locura como entrenador y como persona.

P: En alguna entrevista ha dicho que podría ser jugador de campo en Tercera División. A día de hoy, ¿un portero que no sepa jugar bien con los pies no puede ser guardameta de élite?

R: Hay nivel en Primera Federación (risas). Sí, puede ser. También depende del estilo de juego que tenga tu equipo. Creo que el fútbol está evolucionando día a día, y tener un buen juego de pies te da un plus. Te puede abrir un poco más las puertas a otro estilo de juego. Si no estás cómodo con el balón en los pies y tu equipo te quiere utilizar como un hombre más, pues te costará. El asunto está en trabajar y en tener la mente abierta de que el fútbol está evolucionando. Yo es la primera que me he puesto como portero de central este año con el Arsenal.

P: ¿En algún momento de su carrera le han mirado con recelo por su altura?

R: Eso siempre pasa tanto en Inglaterra como en todos los países. No me considero un portero muy alto. Pero tampoco me considero un portero muy bajo. La gente dice que los porteros altos van mejor por arriba y tienen mayor alcance de paradas, pero yo creo que los números sobre, por ejemplo, los centros, no hay portero con más porcentaje de centros que yo. Está más en la mentalidad. La verdad que sí que me han mirado con recelo. Al principio me decían que era muy bajito y que no iba a llegar. A mí me gusta callar bocas. Mi mentalidad es querer mejorar en todos los aspectos. Pero es un aspecto que no me incomoda para nada.

P: Usted es un portero muy cotizado a día de hoy. ¿Le gustaría jugar en la Liga española?

R: Como nunca he jugado en la Liga española, pues, volver no sería volver. Volver a casa, en algún momento, sí. No cierro ninguna puerta. Ahora mismo estoy muy contento en la Premier. A ver qué pasa este año, si sigo en el Arsenal o no. Hay que ver. Pero claro que me gustaría jugar en casa algún día.

P: ¿Cómo de importante es su familia para usted? ¿Y cómo está Goku, su perro?

R: Mi familia para mí lo es todo. Me ha ayudado muchísimo desde muy pequeño, tanto mi abuelo como mis padres y mis hermanos. Mi abuelo me llevaba a entrenar cuando era pequeño a Cornellá y mi familia igual. Y Goku está muy bien. Ahora está con mi chica en casa, en Barcelona. Es famoso la verdad.