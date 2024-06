Luis de la Fuente tiene un bendito problema a la hora de confeccionar la lista definitiva para viajar a Alemania y disputar la Eurocopa. Tendrá que hacer tres descartes antes de las 23:59 de este próximo 7 de junio. Las dudas las generaron las sobresalientes actuaciones en Badajoz de futbolistas como Ayoze Pérez o Fermín López, que apuntan a ser dos de los descartes, y demostraron en el amistoso contra Andorra que están a un nivel espectacular.

«Me ayuda muchísimo porque el comportamiento de los futbolistas es excepcional, pero también me generan ciertas dudas porque todos están preparados para competir. Hoy hemos conseguido todos los objetivos. No son dudas, pero sí tengo la seguridad de que todos están capacitados para estar en esta cita», señaló Luis de la Fuente en la sala de prensa del Nuevo Vivero. Y es que las dudas están ahí.

«Tengo la certeza de que todos están a un gran nivel. Celebro que están preparados, no me genera dudas. Elija a quien elija, aunque siempre he dicho que lo tenía pensado, van a ser muy buenos futbolistas. Han hecho todo para estar en una cita de esta envergadura», explicó el seleccionador español.

La realidad es que Luis de la Fuente tiene un bendito problema por delante. Antes de que termine el próximo viernes 7 de junio tendrá que elegir a tres jugadores que no podrán viajar a Alemania con el resto del grupo. Un palo para tres futbolistas que, como él mismo ha dicho, también lo merecen. Todo apunta a que se quedarán fuera un defensa, un mediocentro y un atacante.

Es un problema. Pero bendito problema para Luis de la Fuente porque el amistoso contra Andorra en Badajoz demostró el gran nivel que tiene la lista de esta selección española para la Eurocopa. Los 29 están capacitados para ir a Alemania. Jugadores como Ayoze o Fermín López se salieron en el Nuevo Vivero. Todo el mundo vio sus grandes actuaciones. Dos sobresalientes que hacen saltar las dudas.

Ayoze se lo pone difícil a De la Fuente

Ayoze Pérez, convocado por su gran momento en el Betis, fue el mejor del partido en la primera hora de partido. El canario, pegado a banda, fue el jugador más participativo de España en el primer tiempo. Lo intentó todo e hizo mucho daño. De hecho, abrió el marcador con un gol de nueve referencia dentro del área. Recibió de espaldas, se dio la vuelta y la enganchó para dentro.

Jugó los 90 minutos Ayoze y dejó muchos más destellos. El segundo llegó tras un gran pase suyo. Otra vez pegado a banda y culminando una gran jugada combinativa de la selección española. Tuvo su doblete tras empalar un gran centro de Pedri, pero el esférico se marchó rozando el poste.

El otro gran pelotazo en Badajoz fue el de Fermín López. El mediocentro del Barcelona apunta a ser otro de los descartes, pero su media hora ante Andorra volvieron a crear dudas en el seleccionador. Entró como una moto Fermín, que el pasado 18 de diciembre de 2022 estaba visitando el Nuevo Vivero con la camiseta del Linares en Primera Federación. El 5 de junio de 2024 debutaba con la selección española.

Fermín López participó en los tres goles que marcó España desde que él entró al terreno de juego. En el 3-0, el mediocentro culé le metió un pase filtrado fantástico a Ferran y este le sirvió el gol en bandeja a Oyarzabal. En el 4-0, pudo marcar Fermín dentro del área, la pelota cayó rechazada y el ariete de la Real Sociedad volvió a marcar. La llegada del canterano azulgrana es impresionante, y en el 5-0 le sirvió el gol a Ferran con otra gran asistencia.