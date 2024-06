Así fue la tarde libre de España: comida en un restaurante con estrella y visita a familiares

La noticia saltaba a eso de las 20:14 de la tarde del domingo. Minutos después del entrenamiento posterior a la victoria contra Croacia en Berlín, la agenda de los internacionales saltaba por los aires. Todo lo que horas antes se había planificado ya no valía, ya que Luis de la Fuente decidió dar unas horas libres a los internacionales. Al fin y al cabo, se lo había ganado.

Por ello, la actividad el lunes en el campo base fue mínima. Un poco de trabajo individual, rueda de prensa de Unai Simón y libres. Los jugadores regresaron a Der Öschberghof, el lujoso resort donde están concentrados desde que llegaron a Alemania y, la gran mayoría, se fueron juntos a comer die Burg, en Aasen, a cuatro minutos en coche del su cuartel general.

Este es un prestigioso restaurante que fue premiado recientemente con una estrella Michelin. Está dirigido por el chef Jason Grom y su hermano Niklas. Su especialidad es la cocina regional, moderna y cosmopolita, aprovechando la diversidad de alimentos locales, combinándolos con los mejores productos internacionales. Todo esto, en un espacio espectacular, como es la Selva Negra.

Otros, los menos, se fueron en furgonetas de la Federación Española de Fútbol para juntarse con sus familias, algunas de ellas en Stuttgart, a poco más de una hora de Donaueschingen, pueblo donde está la selección española.

Todos salieron a airearse tras muchos días concentrados, aunque la realidad es que el tiempo no les acompañó, ya que llovió durante toda la tarde. Desde el pasado 1 de junio, cuando la gran mayoría fueron citados en Las Rozas, no habían tenido un día libre. No obstante, todos a las 21:00 tienen que estar de vuelta en su hotel de concentración para cenar y regresar al trabajo diario.

Luis de la Fuente ha querido de esta manera dar un respiro a sus jugadores. Un respiro merecido. La selección española comenzó de la mejor manera posible la Eurocopa de Alemania, aunque todos son conscientes de que el próximo jueves deben seguir igual de serios frente a Italia para certificar su presencia en los octavos de final por la vía rápida.