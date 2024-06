La apuesta de David Raya a OKDIARIO si España gana la Eurocopa

David Raya, portero de la selección española, promete teñirse el pelo de rubio si España gana la Eurocopa. Esa es la apuesta que el guardameta del Arsenal hace a OKDIARIO si el 14 de julio la selección española se proclama campeona de Europa por cuarta vez en el Estadio Olímpico de Berlín.

Desde Donaueschingen, el pueblo al sur de Alemania en el que está concentrada España para esta Eurocopa, David Raya atendió a OKDIARIO a dos días del duelo ante Italia, uno de los partidos clave de esta Eurocopa para la selección de los de Luis de la Fuente. Si el equipo español gana, ya estará clasificado para octavos. Italia es además la actual campeona de Europa y la principal rival de España por el primer puesto de grupo.

Para David Raya, ganar una Eurocopa con España sería «un sueño» y a la pregunta de OKDIARIO de qué hará si gana la Eurocopa se atreve con una promesa: «Ponerme el pelo rubio». Raya, de 28 años, lleva ya 12 en Inglaterra, donde actualmente está asentado en el Arsenal, actual subcampeón de la Premier.

En la entrevista con OKDIARIO, David Raya deja su futuro con el Arsenal en el aire. «Me gustaría jugar en España algún día», contesta el portero catalán. «Como nunca he jugado en la Liga española, pues, volver no sería volver. Volver a casa, en algún momento, sí. No cierro ninguna puerta. Ahora mismo estoy muy contento en la Premier. A ver qué pasa este año, si sigo en el Arsenal o no. Hay que ver», añade.

Lo que queda claro es que el futuro de David Raya queda en el aire. Será un verano movido por las oficinas del Arsenal. El guardameta español ha sido nombrado el mejor portero de la Premier League esta temporada y a día de hoy está muy cotizado. Seguro que ofertas no le van a faltar.

Elogios a Luis Enrique

El guardameta español recuerda también cómo ha trabajado para llegar a estar en una Eurocopa, al igual que estuvo en la convocatoria del último Mundial, convocado por Luis Enrique, el técnico que apostó por él cuando era portero del Brentford: «Le agradezco mucho que me diese la oportunidad. Sobre todo de poder venir y debutar». Además, no duda en dejar claro que «el esfuerzo ha valido la pena» y que ha «picado mucha piedra para estar aquí».

David Raya se formó en las categorías inferiores del Cornellá. En 2012, con 16 años, hizo la maleta para irse a Inglaterra y pasar a formar para formar parte del equipo sub-18 del Blackburn Rovers. En 2014, se marchó cedido durante cinco meses al Southport, equipo de la quinta división. En abril de 2015 debutó con el Blackburn en el triunfo 3-0 de su equipo sobre el Leeds United y renovó por tres temporadas. Un año después, ampliaría su contrato por un año más, hasta 2019.

Este curso ha brillado en el Arsenal, donde ha sido el jefe de la portería de los de los de Arteta. Ha debutado en Champions y fue nombrado mejor portero de la Premier League. Ahora, tiene el premio de formar parte de España en la Eurocopa. Y todo, a base de mucho trabajo y sacrificio.