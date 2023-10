Era la gran incógnita. Hasta última hora nadie sabía que iba a hacer, esgrimiendo razones de seguridad. Pero el presidente ucraniano Volodimir Zelenski estará hoy y mañana en España. Más concretamente en Granada. Uno de los hombres del momento ha aceptado participar en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que presidirá Pedro Sánchez en el marco de la presidencia española de la UE.

Zelenski ha salido del aeropuerto de la localidad polaca de Rzeszów alrededor de las cinco de la mañana y aterrizará a primera hora de este jueves en la capital nazarí. A diferencia de otros viajes internacionales, en los que ha viajado a bordo de aviones oficiales del estado anfitrión para garantizar su seguridad, en esta ocasión Zelenski lo ha hecho a bordo de una aeronave ucraniana. Si hacer uso de los recursos de las Fuerzas Armadas españolas.

Sánchez invitó a Zelenski a España el pasado mes de junio. Durante el encuentro que ambos mantuvieron en Kiev el mismo día que el mandatario español asumía la presidencia rotatoria de la UE. Tras una gira por varios países europeos e internacionales, Zelenski aterriza hoy en España para situar la escalada de tensión rusa en Ucrania en el centro del debate político.

Otras ausencias

La ausencia confirmada de los presidentes de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha desdibujado en cierta medida la señal de unidad que desde la Alhambra, en Granada, querían enviar al mundo los más de 40 líderes de los países que integran la Comunidad Política Europea (CPE).

La de Granada será la tercera cita, tras la primera en octubre de 2022 en Praga y la última en junio en Chisinau (Moldavia) de este foro intergubernamental, creado a propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, y que reúne a los 27 países que componen la UE y a casi otra veintena de países europeos.

Aunque en un principio se preveía la presencia de casi 50 jefes de Estado y de Gobierno, en las últimas horas las autoridades turcas y azeríes han confirmado a Europa Press que sus presidentes no acudirán finalmente a la ciudad andaluza.

El motivo esgrimido por Ankara es la apretada agenda de Erdogan, que tiene un acto de partido el sábado, mientras que detrás de la ausencia de Aliyev estaría, según la agencia estatal APA, su malestar porque no se hubiera aceptado la presencia del mandatario turco en el encuentro que estaba previsto con el primer ministro armenio, Nikol Pashinián.

Dicha reunión era, de hecho, uno de los principales hitos de la cumbre, dada la reciente ofensiva azerí sobre Nagorno Karabaj y que ha llevado a las autoridades de esta región de mayoría armenia y soberanía azerí a renunciar a su autoproclamada independencia, con el consiguiente éxodo hacia Armenia de más de 100.000 personas.

Turquía no figuraba ‘a priori’ en el formato de reunión que se había contemplado para la cita con Armenia, en el que sí estaban representados en cambio la Unión Europea, a través del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, Francia y Alemania. Erdogan es uno de los principales valedores internacionales de Aliyev, quien no veía con buenos ojos que este no estuviera en la mesa. Tampoco estará en el arranque de la cumbre de Granada la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quien tiene que comparecer ante el Parlamento, aunque sí que llegará a la cena.