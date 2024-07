Zasca del alcalde de Albacete a Puente tras atacar a Feijóo: «Dedícate a hacer kilómetros de la A-32»

El ministro de Transportes, Oscar Puente, continúa levantando la polémica en redes sociales. Esta vez ha sido a cuenta de unas críticas que ha lanzado contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que éste celebrase que en Europa gobierne el partido ganador de las elecciones. «Eso es un principio básico en las democracias. Algo que en mi país no está de moda», dijo este miércoles el líder de los populares durante unas jornadas de su formación celebradas en Cascais, Portugal.

Sobre estas palabras de Feijóo Puente dijo con ironía que «no está de moda» sino que «es una fiebre». «Mira si no Valladolid, Elche, Toledo, Albacete, Extremadura, Canarias…y antes Madrid, Castilla y León, Murcia..y en todos los casos el PP», afirmó el ministro haciendo relación a los Gobiernos de coalición del Partido Popular con Vox sin saber que en Albacete el PP gobierna en solitario.

Ante esta equivocación el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, ha respondido al ministro recomendándole que se dedique «a hacer kilómetros de la A-32 que une Albacete-Linares». Serrano ha recordado que el PP tiene 12 concejales y el PSOE 10 por lo que, en este caso, gobierna la lista más votada. «Que te actualicen los resultados de la capital», ha dicho el regidor albaceteño. Asimismo, Serrano le ha afeado que se equivoque tantas veces con la misma cuestión. «Ya es la segunda vez que tropiezas en la misma piedra y no te baja la temperatura, te recomiendo tomar Dalsy», ha dicho a través de sus redes sociales.

@oscar_puente_ dedícate a hacer kilómetros de la A-32 que une Albacete-Linares y que te actualicen los resultados de la capital. PP 12 y PSOE 10 (lejos del empate). Ya es la segunda vez que tropiezas en la misma piedra y no te baja la temperatura, te recomiendo tomar Dalsy. https://t.co/HflnUVFvAF — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) July 4, 2024

Cabe decir que este no es el primer conflicto que Óscar Puente desencadena con un dirigente político provincial o autonómico. El pasado mes de junio, el ministro de Transportes despreció el apellido del vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo Frings, durante una sesión en el Congreso de los Diputados.

Allí, Puente defendió la labor de Renfe en el mundo alegando que la gestora de transportes «es marca España de la buena» al contrario que algunos diputados de Vox que tienen apellidos de origen extranjero. «Renfe es la gestora que todos los países reclaman para gestionar sus redes de alta velocidad en el mundo. Yo entiendo que a ustedes no les gusta y les molesta, ustedes que seguramente no hayan cogido un tren en su vida. Renfe es marca España de la buena, no como ustedes, los Smith, los Frings, los Tertsch, los Le Senne», dijo el ministro.

Ante esto, el vicepresidente de Castilla y León salió en defensa de su ascendiente explicando que su abuelo vino a «matarse a trabajar» en España y a formar una familia. «Mi abuelo se quedó huérfano, vino a España a matarse a trabajar (perdió varios dedos en la industria de la madera), a casarse con una española, a hablar nuestro idioma, a tener hijos y nietos de los que sentirse orgulloso. Lávate la boca antes de mencionar su nombre», publicó el dirigente de Vox.