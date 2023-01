Eduardo Zaplana se queja durante la entrevista de cómo lo incluyeron en las investigaciones del caso Erial, cuando se abrieron las pesquisas en secreto en 2015, por el simple hecho de ser el presidente de la Generalitat Valenciana. El ex ministro del Gobierno de José María Aznar insiste en que, tras siete años de investigaciones, no lograron reunir ninguna prueba que lo señale como perceptor de comisiones en el Plan Eólico o en las ITV. Según su testimonio, ni de las escuchas telefónicas, ni de los seguimientos, ni de la documentación incautada en los registros, ni de las grabaciones directas se puede deducir que participara en ningún acto ilícito.

PREGUNTA.- ¿Qué pruebas tenía la juez contra usted cuando lo metieron en la cárcel en mayo de 2018?

RESPUESTA.- Dicho con todos los respetos, desde mi opinión, absolutamente ninguna.

P.- ¿Ninguna?

R.- Ninguna. Es más, el procedimiento contra mí se inicia -lo escribe la juez- porque, en el momento de producirse los hechos que se estaban investigando, yo era presidente de la Generalitat Valenciana. Simplemente por eso. Después, se inician las investigaciones y se toman todo tipo de medidas. Desde luego un despliegue brutal de intervenciones telefónicas, de seguimientos, de intervenciones en lugares públicos, de grabaciones, un despliegue brutal en todos los órdenes. Pero en el sumario, que en ese momento no es público, no existían indicios suficientes, creo yo, para tomar las decisiones que se tomaron.

P.- Francisco Camps, que fue su sucesor al frente de la Generalitat Valenciana, habla de la «pena del telediario»”. ¿Podríamos hablar, en su caso, de la «pena de la mazmorra» si como afirma no existían pruebas?

R.- Eso es una evidencia. Le gustará más a la gente o menos, pero yo soy inocente. Hasta que no me condene un tribunal, yo soy inocente. Aspiro a que un tribunal me dé la razón y me declare inocente de los hechos de los que se me acusa. ¿Y cómo se podrá compensar el daño causado? ¿Qué pasa con todo este tiempo, con todo este sufrimiento, con todo este dolor? Bueno, pues una sociedad se tiene que plantear eso, cuando además el mío no es un caso aislado. Acabamos de ver un procedimiento en Palma de Mallorca, después de haber tenido a muchas personas en la cárcel. Sandro Rosell también estuvo en la cárcel. Es una situación muy parecida.

P.- Sandro Rosell estuvo muchísimos más días que usted: 645 días en prisión preventiva.

R.- Para su desgracia, estuvo más de dos años, creo. Alrededor de dos años estuvo y después ha sido declarado inocente. Mire usted, la Fiscalía Anticorrupción consigue muchas sentencias, pero tiene más absolutorias que condenatorias. Lo que no sabemos es que, de las condenatorias, que de eso no lo ponen ni lo dicen, cuántas son por conformidad. ¿Cuántas personas no tienen cuenta corriente, no tienen forma de vivir, no tienen trabajo, y sí tienen un dolor tremendo familiar, un problema social y dicen ‘oiga, dónde hay que firmar’? A mí me gustaría saber de las condenatorias, cuántas son por conformidad. El señor Francisco Camps dejó la Presidencia de la Generalitat y ha tenido que enfrentarse a diez procedimientos judiciales de los que ha ganado nueve. Lo han sobreseído o lo han declarado inocente. ¿Y qué pasa ahora? Porque el señor Camps acababa de ganar unas elecciones democráticas en la Comunidad Valenciana con el respaldo de la mayoría de los ciudadanos y tuvo que dejar el puesto de presidente. Y Rita Barberá [tras su repentina muerte, en el año 2016, el Supremo decretó el archivo de la pieza separada del caso Taula], que su procedimiento ha sido también sobreseído. De todos los escándalos, ¿cuántos procedimientos han sido sobreseídos o personas han sido declaradas inocentes en la Comunidad Valenciana? Han sido setenta personas que han visto cómo acababan con su carrera política tras un daño social incalculable.

P.- Usted y el señor Camps me dijeron en una ocasión que ustedes ganaban las elecciones por mayoría en las urnas y después los partidos de la oposición buscaban ganarles en los juzgados.

R.- Yo creo que la política es política y no tiene que mezclarse con asuntos judiciales. La Justicia está para lo que está, para lógicamente, enjuiciar a las personas que presuntamente han podido cometer algún delito. Nosotros ganamos limpia y democráticamente las elecciones en la Comunidad Valenciana, algo que parecía imposible en el año 95. Yo ya saqué mayoría absoluta en el año 99 y después mi sucesor fue hilvanando mayorías absolutas posteriormente. Luego no solamente se produjo una victoria electoral en una comunidad en la que jamás había ganado el centroderecha, sino que lo que se produjo es un cambio social, porque tú puedes ganar puntualmente unas elecciones, pero cuando ya las ganas durante un espacio de tiempo tan elevado, es que hay un cambio social, es que la gente te respalda.

P.- Le voy a hacer una serie de preguntas rápidas y le pido respuestas cortas. ¿Ha tenido usted cuentas en el extranjero relacionadas con el cobro de comisiones del Plan Eólico o de las ITV?

R.- Nunca. Ni relacionadas con esas comisiones, ni relacionadas con ninguna otra, ni con nada, ni con mi patrimonio personal, ni con nada.

P.- ¿Cobró usted comisiones mientras fue presidente de la Comunidad valenciana?

R.- Evidentemente, la respuesta es no, pero quiero argumentarlo mínimamente. Yo no puedo hacer un cohecho, yo no puedo participar en un cohecho. Yo no tengo firma, ni soy el que adjudico. Hay mesas de contratación y responsables políticos, el conseller, el director general, que participan. Son estudios muy complejos, donde participan infinidad de técnicos. Yo he pedido que todas esas personas declaren, pero no han admitido ni una sola prueba.

P.- ¿Era usted el propietario de los 6,7 millones de una cuenta en Suiza que devolvió su supuesto testaferro al juzgado tras ser exonerado de toda culpa?

R.- Mire usted cómo voy a ser yo el propietario de una cuenta en la que las únicas disposiciones son en beneficio del titular de la cuenta, que la tiene conjuntamente con su esposa y en la que no hay ni un movimiento que pueda estar relacionada ni remotamente conmigo en todo ese proceso. No hay un solo papel, ni en el banco, ni en los registros que le han hecho al señor Belhot, ni ha sido capaz de aportarlo.

P.- ¿Aparece usted en alguna transferencia o se benefició de ella?

R.- No. Todas las transferencias, absolutamente todas, que aparecen en la cuenta, tienen que ver con él y con temas de su interés. Han intervenido los teléfonos, han hecho escuchas en hoteles, en restaurantes, en todas partes, han hecho seguimientos, han hecho registros. Todo. Absolutamente. ¿Cómo se puede entender que en ninguno de esos encuentros habláramos de la cuenta? Ninguno.

P.- ¿Por qué no se han investigado todos esos movimientos de la cuenta suiza?

R.- No han llamado a declarar ni a las personas beneficiarias. No, no, ni a las personas beneficiarias. Desde el principio la cuestión estaba clara, esto lo ha hecho el señor Zaplana y no hay más que hablar. Son gastos privados del titular de la cuenta. Titular de la cuenta que llegó a un acuerdo con la Fiscalía, que gracias a eso pasó de su condición de investigado a testigo y que ahora el fiscal, que no nos permitieron interrogarlo en sede judicial, pide que declare en el juicio por videoconferencia.

P.- ¿Montó usted una trama societaria para ocultar esos fondos?

R.- No sé cómo se montan tramas societarias. No he tenido en mi vida una sociedad declarada.

P.- ¿Le constituyó a usted las sociedades en Luxemburgo la sobrina del famoso espía Francisco Paesa?

R.- No conozco a esa señora. No la he visto nunca. Y ella, además, ha declarado en el procedimiento que no me conoce. No pasaría nada por haberla conocido, pero no la he visto en mi vida.