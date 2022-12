Yeray Mellado es hoy un joven catalán metido de lleno en su vida laboral como administrativo y comprometido políticamente con Valents, el partido de Eva Parera. El 1 de octubre de 2017, Yeray era casi un niño, estudiante de grado medio en La Salle Barceloneta. “Sí. Yo estaba allí el 1 de octubre de 2017”, dice recordando aquellos días convulsos del golpe de Estado en Cataluña. El 2 de octubre de 2017, la dirección de La Salle Barceloneta organizó una concentración a las puertas del centro para protestar contra la actuación de la Policía Nacional y la Guardia Civil el día anterior. Yeray corrobora punto por punto que les obligaron a asistir, tal y como publicó OKDIARIO: “Nos vimos obligados a participar de aquello por esa espiral del silencio que se impone. Nos usaron políticamente, siendo menores y en horario escolar”.

Yeray recuerda que, por aquellas fechas, hubo dos concentraciones de este tipo y recuerda las presiones del equipo docente a los alumnos: “En la del 2 de octubre no se nos dio opción. Se nos dijo: ‘Hay una concentración en la puerta y hay que bajar’. Luego hubo otra, después, cuando detuvieron a los líderes del procès. Una persona del equipo docente nos dijo que si éramos demócratas teníamos que bajar. Yo me negué y le dije que me parecía bien que se detuviera a delincuentes y mis compañeros se unieron a mí y nos negamos a bajar”.

La Salle Barceloneta se sumó el 3 de octubre de 2017 a lo que el gobierno de Puigdemont llamó “la huelga de país”: una huelga general en toda Cataluña contra la actuación de la Policía y la Guardia Civil el 1-O. Yeray recuerda que el colegio se sumó oficialmente al paro: “Recuerdo aquel día. Éramos dos o tres en clase. La mayoría de los profesores no fueron. Fueron algunos por servicios mínimos”.

Yeray describe con toda claridad el ambiente proindependentista habitual que había dentro del colegio La Salle Barceloneta: “Los profesores independentistas no lo ocultaban e iban con simbología independentista dentro del colegio. Se lo permitía la dirección. Y, en cuanto podían en clase, te soltaban soflamas y metían pullitas en sus clases en favor del independentismo”.

Es más. Yeray recuerda perfectamente el cartel que colgaba en la ventana del despacho de Dirección con una cara y la boca amordazada y un lema que ponía: “Democracia”. Además, denuncia que “había un lazo amarillo gigante en la sala de profesores y, como la puerta siempre estaba abierta, al pasar por las escaleras, se veía con toda claridad. Era enorme. Eso era todos los días”.

Yeray también recuerda a “los profesores maravillosos que tuve” y el miedo que tenían a enfrentarse a la dirección y al resto del profesorado independentista: “Nos hacían ver de forma sibilina, indirecta, que no estaban de acuerdo con la forma de actuar de la dirección”.

Para Yeray Mellado, hoy en Valents, “con el tiempo me di cuenta de que me habían utilizado políticamente siendo menor y, además, en tu horario escolar. Es una barbaridad y es algo a lo que nos hemos acostumbrado en Cataluña”.

Yeray responde con rotundidad a la vista de lo vivido por él en La Salle Barceloneta: “No me extraña en absoluto lo ocurrido en La Salle de Palma con la bandera española de esos alumnos en apoyo de la selección”. Y añade: “Quiero hacerles llegar todo mi cariño y mi apoyo a esos jóvenes valientes. No es nada fácil enfrentarte a un profesor. No es nada fácil que tu grupo de clase se rebele contra una injusticia”.

“¿Cómo es posible -se pregunta Yeray- que no puedas poner la bandera de tu país en tu clase? En cualquier instituto de cualquier nación del mundo es normal que en cada clase haya una bandera del país”. “En España tenemos demasiados complejos y ciertos sectores de profesores y filólogos y profesores de lengua son sectarios en territorios como Cataluña, la Comunidad Valenciana o las Islas Baleares”. “Sin ninguna duda, el proyecto pancatalanista se ha ido infiltrando en estas comunidades a través de la educación y siempre, o casi siempre, en gobiernos del PSOE o apoyados por el PSOE”

Para Yeray Mellado, “Francina Armengol es una profunda nacionalista que traga con todo lo que tiene que ver con el pancatalanismo para someter un territorio de España como las Islas Baleares a otro territorio de España, como es Cataluña. Bajo, además, un supuesto paraguas histórico y político que se han inventado”.

Imputados

El uso de los colegios de La Salle en Cataluña para hacer política en favor de la independencia fue a más en aquellos días de 2017. Ocho profesores de tres centros en La Seu de Urgell (Lleida) fueron imputados por el Juzgado de Instrucción 1 de aquella localidad por un presunto delito de incitación al odio por los comentarios en clase sobre las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre los imputados, la directora de La Salle La Seu de Urgell.

La dirección de La Salle en Cataluña organizó frente a los juzgados una concentración de apoyo a los imputados. Entre los 11 denunciantes de aquellos hechos una pareja de guardias civiles, padres de un niño que era alumno de uno de los centros denunciados. En el escrito de imputación, el juez indicaba que un alumno «habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil» y destacaba el juez que «este hecho era conocido por el resto de alumnos y profesores».

Cada 11 de septiembre, las cuentas oficiales en redes de La Salle Barcelona y La Salle Catalunya cuelgan este mensaje: «Bona Diada Nacional de Catalunya!». Los colegios de La Salle son centros concertados. Es decir, en Cataluña reciben dinero del gobierno independentista catalán de ERC y en las Islas Baleares reciben dinero del gobierno de socialistas, comunistas e independentistas de Francina Armengol.