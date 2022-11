El colegio La Salle de Barcelona obligó a sus alumnos el 2 de octubre de 2017 a manifestarse en la puerta del centro en defensa del referéndum ilegal independentista del 1-O. La dirección del centro se sumó a las protestas contra la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el día anterior. Del despacho del director colgaba un cartel independentista en favor de la consulta ilegal convocada por Carles Puigdemont y su gobierno. El 3 de octubre el centro se sumó, oficialmente, además, a la llamada «huelga de país» convocada por el Govern y los partidos independentistas.

El equipo directivo de La Salle Barcelona, en la Barceloneta, presumió, entonces, en las redes sociales de la convocatoria del 2 de octubre en la puerta del colegio. En varias redes sociales aún pueden verse las fotos de aquello. El texto, en catalán, dice: «Concentració a les portes del centre per rebutjar la violència viscuda ahir 1 d’octubre». Traducido: «Concentración a las puertas del centro para rechazar la violencia vivida ayer, 1 de octubre».

Con el término «violencia» se referían a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ni una referencia o condena al referéndum ilegal del día anterior. Ex alumnos del colegio consultados por OKDIARIO aseguran que fueron obligados a salir a la calle y levantar sus manos en aquella concentración independentista en favor de un acto ilegal. «No se nos dio opción. Se nos dijo ‘hay que bajar’ a la calle porque hay una concentración». Cuentan, además, que la jefa de estudios presionaba a los alumnos tildando de «demócratas» a los que sí se unieran a las protestas y dando a entender que no eran demócratas quienes no se unieran.

La presión ambiental independentista del equipo docente a los alumnos fue constante. En la ventana del despacho del propio director colgaba uno de los carteles usados por los independentistas esos días. El retrato de una cara amordazada y el lema: «Democracia». La Salle Barcelona se usó, por tanto, para un acto político en apoyo a un golpe de estado, como el que se estaba perpetrando en Cataluña desde principios de septiembre.

Es más. Días antes, el 20 de septiembre de 2017, el mismo día que miles de manifestantes independentistas rodearon y secuestraron a una comisión judicial y a la Guardia Civil de manera violenta en el edificio de la consellería de Economía, destrozando sus vehículos y obligándoles a salir por la azotea de madrugada, La Salle Barcelona publicó otro post con la bandera catalana en el que se leía: «Davant dels fets d’aquets dies, defensem els valors del diàleg, de la #democracia i la #convivència pacifica i per això creiem que la ciutadania ha de ser escoltada @lasallecatalunya @lsbarceloneta». Traducido: «Ante los acontecimientos de estos días, defendemos los valores del diálogo, de la democracia y de la convivencia pacífica y, por eso, creemos que la ciudadanía ha de ser escuchada @lasallecatalunya @lsbarceloneta». Ni una palabra de condena a la violencia usada contra la comisión judicial y la Guardia Civil. Ni una palabra de apoyo a esa comisión judicial o los agentes.

La cuenta de Instagram de La Salle Catalunya también publicó el 2 de octubre de 2017 su adhesión a la consulta ilegal condenado «la violencia» del día anterior y manifestando su apoyo al «derecho a decidir». La foto era una estrella similar a la estrella de la bandera independentista catalana, la estelada.

El uso de los colegios de La Salle en Cataluña para hacer política en favor de la independencia fue a más en aquellos días de 2017. Ocho profesores de tres centros en La Seu de Urgell (Lleida) fueron imputados por el Juzgado de Instrucción 1 de aquella localidad por un presunto delito de incitación al odio por los comentarios en clase sobre las cargas policiales en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre los imputados, la directora de La Salle La Seu de Urgell.

La dirección de La Salle en Cataluña organizó frente a los juzgados una concentración de apoyo a los imputados y colgó una foto del acto con este post: «Els 25 directors dels centres La Salle Catalunya al costat de la directora de La Salle la Seu d’Urgell que avui ha estat citada a declarar juntament amb altres mestres i directors de La Seu d’Urgell. Estem amb tu».

El director de La Salle Catalunya, Jordi Jover, explicó entonces que habían ido a mostrar su apoyo afirmando esto: «Nosotros estamos para dar clases, educar, para trabajar cada día, para trabajar por la paz, la solidaridad y la justicia y nada más, para que los alumnos sean felices yendo a la escuela».

Entre los 11 denunciantes de aquellos hechos una pareja de guardias civiles, padres de un niño que era alumno de uno de los centros denunciados. En el escrito de imputación, el juez indicaba que un alumno «habría sufrido humillaciones, insultos e incluso agresiones al ser su madre miembro de la Guardia Civil» y destacaba el juez que «este hecho era conocido por el resto de alumnos y profesores».

Cada 11 de septiembre, las cuentas oficiales en redes de La Salle Barcelona y La Salle Catalunya cuelgan este mensaje: «Bona Diada Nacional de Catalunya!».

La Salle son centros concertados. Es decir, en Cataluña reciben dinero del gobierno independentista catalán de ERC y en las Islas Baleares reciben dinero del gobierno de socialistas, comunistas e independentistas de Francina Armengol. La presidenta de Baleares ha apoyado a la profesora de catalán de La Salle Palma, que expulsó a los 30 alumnos por poner una bandera de España en clase.

Pederastia

La expulsión de 30 alumnos de La Salle de Palma, por parte de su profesora de catalán, por poner una bandera de España en clase en apoyo a la selección de fútbol y el uso de sus colegios en Cataluña -como cuenta OKDIARIO- en favor del independentismo no es la única polémica que rodea a los colegios La Salle.

Según diversos medios, la orden de La Salle se resiste a obedecer las directrices del Papa Francisco e investigar canónicamente los casos de pederastia cometidos por sus miembros en el pasado. Es una de las pocas órdenes que se niega a abrir una investigación.

En las denuncias publicadas por los medios, aparecen 17 hermanos de La Salle acusados de abusar de, al menos, 19 víctimas en 19 centros de la orden por toda España. En total, junto a otras denuncias, serían 26 acusados y, al menos, 60 víctimas en 27 de los 115 colegios que La Salle tiene en España. Es decir, en un 23% de los centros de La Salle hay acusaciones de pederastia.