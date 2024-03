Vox retrata a Marlaska en el Senado: «Su inacción convierte al Gobierno en cómplice del narcotráfico»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha comparecido este lunes ante la Comisión del ramo en el Senado para someterse a las preguntas de todos los grupos. En la sesión, la portavoz de Vox en el Senado, Paloma Gómez Enríquez, ha puesto al titular de Interior contra las cuerdas al recordarle la falta de medios de la Guardia Civil y Policía en el Estrecho para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal, así como la detención de agentes marroquíes involucrados en estas redes a pesar de que el Gobierno defiende la colaboración de Marruecos en estas materias. «Su inacción convierte al Gobierno en cómplice o sospechoso», ha sentenciado Gómez Enríquez.

«Usted sabe que los sindicatos policiales cada día denuncian que están sobrepasados por las bandas de crimen organizado, a las que no pueden combatir por falta de estructura, medios y voluntad política. Esta inacción convierte al gobierno, a su gobierno en cómplice de la degradación del territorio, cuando no en sospechoso por su inexplicable. ¿Señor Marlaska, después de saber todo esto, me puede decir qué es lo que está sucediendo con esa colaboración con la Gendarmería marroquí?», le ha preguntado la portavoz de Vox al ministro Marlaska.

«¿Se habrá enterado usted de la detención de los tres agentes de la Gendarmería hace poco en Marruecos? Participaban en los negocios de tráfico de drogas e inmigrantes. Trabajaban para esas mafias que transportan hachís e inmigrantes en el mismo viaje. Eso sí que es una gran colaboración. No la que usted hizo en Marruecos. La acusación señala que utilizaban las costas cercanas a la ciudad de Nador para evitar grandes cantidades de droga y migrantes en lancha hinchable de gran velocidad a cambio de grandes sumas de dinero», le ha interpelado Gómez Enríquez en su intervención.

Además, la portavoz de Vox en el Senado le ha recordado a Marlaska una información, publicada por OKDIARIO, sobre la compra de cinco lanchas rápidas para perseguir a las narcolanchas en el Estrecho, similares a las que reclaman las fuerzas de seguridad españolas.

«El Gobierno de Sánchez regaló en 2022 a Marruecos cinco lanchas Vanguard TX de 700 caballos. La entrega de las cinco embarcaciones es fruto de un acuerdo promovido por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, organismo público gestionado por el Gobierno que canaliza las ayudas a Marruecos y a otros países», ha insistido Gómez Enríquez antes de plantearle a Marlaska dónde están operando esas lanchas y cuál es la supuesta colaboración que prestan contra el narcotráfico en el Estrecho.

Narcos e inmigración

Gómez Enríquez ha continuado retratando durante su intervención la gestión de Interior y Marlaska contra el narcotráfico, recordando al ministro que «la provincia de Cádiz está entrando en una espiral terrible en la que el narcotráfico se está haciendo con territorios de impunidad. Zona franca del delito, ajuste y venganza a plena luz del día».

«En época estival se multiplican los intentos de cruce que realizan las mafias. Los cruces en las que algunas embarcaciones usadas para ello dan dos vueltas (entre África y Europa), incluso son detectadas por servicios de vigilancia. Pero debido al gran número y a la extrema velocidad con la que navegan, es imposible interceptarlas», le ha insistido a la portavoz de Vox a Marlaska.

«Las redes de tráfico también aprovechan a estos viajes para introducir droga camuflándola entre las lanchas y motos de agua que se dedican al tráfico de personas. Por lo que, señor Marlaska, la inmigración ilegal, que es tráfico de personas y el narcotráfico, van de la mano. Están estrechamente relacionados».

El cierre del OCON

La portavoz de Vox le ha recordado a Marlaska su viaje a Marruecos en 2022, previa al cierre de la unidad especial OCON-Sur que incomodaba a los narcos a uno y otro lado del Estrecho. Un encuentro que, como ha recordado Gómez Enríquez, se centró «en la cooperación bilateral en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo, inmigración ilegal, tráfico de drogas y la delincuencia transfronteriza y debió ser tan productiva y eficiente para ambas partes que dos semanas después usted, señor Marlaska, fulminó el OCON-Sur».

Además, recordó que en un viaje posterior, Pedro Sánchez calificó las relaciones con Marruecos de «las mejores en décadas». «Debe ser tan buena, estrecha y fructífera esta colaboración que en el último año, a través de una fundación presidida por el ministro, por el ministro de Exteriores, se le ha regalado a Marruecos material por valor de 7 millones de euros y amén de otras muchas transferencias para otras causas, mientras nuestros agentes mendigan en el Estrecho pidiendo más medios para la lucha contra el narcotráfico», ha señalado la portavoz de Vox en el Senado.