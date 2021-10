El Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Madrid ha registrado una Ley Integral de Igualdad y no Discriminación mediante la cual proponen derogar las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual.

Así se expone en esta normativa que ha registrado Vox, justo en plena negociación del Proyecto de Presupuestos regionales para 2022 que el Gobierno regional dice que tendrá listo para este miércoles. La líder de Vox, Rocío Monasterio, afirma este lunes en una entrevista que las dos leyes aprobadas por el PP como la de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación y la de Protección integral contra la Lgtbifobia, «basan su exposición de motivos en la autodeterminación, que quiere decir que tu voluntad está por encima de lo que tú eres, niegan el hecho biológico y dicen que tú no naces ni hombre ni mujer, que puedes ir cambiando según desees».

Al ser preguntada sobre cuáles son los puntos de la ley que más le chirrían, Monasterio afirma que «estas leyes no respetan la presunción de inocencia». «Si si tú eres acusado de discriminar, —prosigue—tienes que defender que tú no has hecho eso. Eso es muy difícil. No podemos introducir doctrinas totalitarias que pretenden imponernos un modelo de pensamiento. Yo creo que a los niños se les puede hablar de sexualidad, pero eso es muy distinto a imponer una ideología, que es lo que están haciendo», explica a La Razón.

La presente Ley, en el marco de sus competencias, tiene por objeto regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, y a ver respetada su dignidad, libertad, igualdad y libre desarrollo de su personalidad, así como el derecho a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados.