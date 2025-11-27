Vox lanza una campaña de firmas para exigir elecciones generales ya: «Es hora de rendir cuentas»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez. Desde el Congreso de los Diputados, Abascal ha denunciado este jueves la situación que rodea al presidente del Gobierno apelando al resto de la oposición a «romper todo contacto con ese poder». Tras conocer el ingreso en prisión del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García, Vox ha lanzado una campaña de firmas para exigir elecciones generales. «Es hora de rendir cuentas», señalan.

La imagen que acompaña la recogida de firmas de Vox para conseguir un adelanto electoral presenta a Sánchez, en blanco y negro, sentado en un sillón rodeado de Koldo García, José Luis Ábalos –ambos ya en Soto del Real–, Santos Cerdán –quien también ha estado en la cárcel de manera preventiva hasta la pasada semana–, la pentaimputada de su esposa, Begoña Gómez, junto con el hermano del presidente, David Sánchez, y el ex fiscal inhabilitado Álvaro García Ortíz, condenado por un delito de revelación de secretos.

Es hora de que Sánchez rinda cuentas ante la Justicia.

Y es momento de exigir ELECCIONES YA. ¡FIRMA AQUÍ nuestra petición! 👇https://t.co/r5saSRYHmg https://t.co/DeLBU7dNQE pic.twitter.com/ZMEkqEX9Bn — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 27, 2025

Este jueves, el magistrado Leopoldo Puente, ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza al ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a quien le imputa los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, malversación y tráfico de influencias. Una Y también para el que fuera su asesor Koldo García.

Una medida, la de enviarles a la cárcel de Soto de Real (Madrid), que llega por el riesgo «extremo» de fuga de ambos, según ha acordado el Supremo, ante una elevada petición de penas: hasta 30 años de prisión.

Abascal ha alertado de «la dificultad de que en España tengamos unas elecciones libres y unas elecciones limpias». «La responsabilidad de la oposición no puede ser otra que la de romper todo vínculo, todo contacto, todo diálogo y todo acuerdo con este poder corrupto y denunciarlo en los juzgados y denunciarlo en las instancias internacionales para que se conozca exactamente qué es la mafia de Sánchez», ha defendido.

«Nosotros lo hemos hecho y deseamos que otros grupos políticos se puedan sumar, pero mientras tanto deseamos que los españoles y también los votantes socialistas, sepan que lo único que nosotros queremos es que el señor Sánchez pueda tener un juicio justo y de paso, que el señor Ábalos y el señor Koldo puedan disfrutar de un programa de protección de testigos, porque no sabemos de lo que es capaz la mafia de Sánchez», ha zanjado.

«No hace mucho tiempo veíamos al señor Ábalos siendo aplaudido en pie por todo el grupo Socialista, justo detrás de nosotros en este Parlamento», ha señalado Abascal momentos antes de decretar la entrada en prisión de ambos mientras ha recordado que Sánchez «mintió» en la comisión de investigación parlamentaria.

«Sánchez asaltó la Secretaría General del PSOE, no sólo ocultando urnas, sino usando el dinero de las saunas, de la prostitución de su suegro, que fue blanqueado haciendo uso de personas inmigrantes en situación vulnerable», ha señalado haciendo referencia a las declaraciones de Koldo donde ha asegurado a OKDIARIO que escuchó «decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias» del partido en 2017 y que volvió a catapultar a Sánchez como líder del PSOE por segunda vez.

«No debemos engañarnos y tenemos que ser realistas, porque todas estas situaciones de corrupción y de traiciones que estamos conociendo no hacen demasiado daño a Pedro Sánchez. Él miente y él sabe que todos sabemos que miente, pero él mantiene el poder y lo hace gracias a sus escuadristas de Bildu», ha sostenido, añadiendo que su mantenimiento en el poder es gracias «a muchos de los peones que ha colocado en Radiotelevisión Española».