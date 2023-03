Los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid han sorprendido esta semana votando en contra de la rebaja fiscal impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para atraer inversión extranjera en Madrid. Se trata de un movimiento que va en contra del programa electoral de Santiago Abascal, que apostaba abiertamente de «favorecer la entrada del capital extranjero». La portavoz regional, Rocío Monasterio, defiende esta decisión para proteger al empresario español. «Si tuvieran en cuenta nuestra propuesta de equiparar a los madrileños con un extranjero, tendríamos en cuenta su propuesta. ¿Qué es esto de primar al que viene de fuera, al que acaba de llegar frente a los jóvenes en Madrid que no llegan a comprar su propia vivienda?», ha expresado.

En todo caso, el programa económico de Vox de 2019 establecía: «Debemos favorecer la entrada del capital extranjero para crear empleos, para los españoles primero, y para aquellos que quieran llegar a ser uno de nosotros, después. Nuestros recursos pueden crecer, pero siempre serán limitados: sólo podemos aceptar a aquellos que demuestren que tienen un modo de ganarse la vida y que respetan a España, su país de acogida».

Agregaban que «el capital extranjero necesita un marco institucional y legal estable, bajos impuestos y una regulación clara y sencilla. Necesita lo mismo que nuestros empresarios y autónomos. Si no se lo damos, el primero no vendrá y los segundos, a su pesar, se irán». Como preámbulo apuntaban igualmente que «España ocupa una buena posición en el concierto económico de naciones, fruto del esfuerzo de nuestros compatriotas durante generaciones. Somos igualmente reconocidos como uno de los mejores países del mundo en los que se pueda vivir».

Monasterio en la Asamblea de Madrid ha justificado su oposición a la ley para la deducción del tramo autonómico del IRPF a inversores extranjeros porque es «una obligación» de Ayuso velar primero «por los madrileños». Por eso, ha alertado que no iban a apoyar «una ley de privilegios a extranjeros si no se dan las mismas condiciones a los madrileños», como recoge EP.

«Llevo semanas tendiendo la mano al Gobierno y, a no ser que propongan algo que favorezca y dé las mismas condiciones a los madrileños, no podemos privilegiar a los extranjeros. Vamos a votar no si siguen en esa misma línea, sin duda. Anticipo que el voto será en contra porque no tengo esperanza de que cambien de actitud», mantiene Monasterio.

Por su parte, el portavoz del PP, Pedro Muñoz Abrines, detalla que no se trata de una normativa para extranjeros, sino para aquellas personas que lleguen del extranjero para residir en la Comunidad. «Veo con sorpresa que Monasterio mantiene el mismo discurso que Mónica García (Más Madrid). Hace una simplificación absurda y populista de esta medida», concluyó.