Cualquier negociación entre el PP y Vox tras los resultados electorales del 28M partirá para los de Santiago Abascal por la exigencia de «integrar los Gobiernos regionales» allí donde sus votos «sean indispensables», según ha podido saber OKDIARIO. Esta condición será determinante en autonomías como la Comunidad Valenciana o Castilla-La Mancha en las que la máxima igualdad entre populares y socialistas decanta la llave de Gobierno en favor de Vox. Todo pacto pasará por un acuerdo de Gobierno de coalición como el que se rubricó el pasado 11 de abril de 2022 en las Cortes de Castilla y León -con tres consejerías y una vicepresidencia para Vox- y que Abascal calificó de «piso piloto» que luego podría extenderse a toda España.

El caso de Castilla-La Mancha es el mejor ejemplo. Vox tendría la llave que permitiría al PP reconquistar el poder en esta comunidad gracias a un único y decisivo diputado y al hecho de que Podemos no entraría en el Parlamento autonómico. Un solo escaño que el partido de Abascal vendería muy caro a cambio de entrar en el Gobierno. De hecho, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, nunca ha rechazado de plano un acuerdo con Vox; por el contrario, se ha preguntado por qué el PSOE se «escandaliza» ante un hipotético pacto entre los populares y Vox cuando el actual presidente autonómico, Emiliano García-Page, ya pactó con IU para ser alcalde de Toledo en 2011 y con Podemos en 2015 para sumar fuerzas y arrebatar el Gobierno al PP pese a ser segunda fuerza.

En la Comunidad Valenciana también soplan aires de coalición. Carlos Mazón, el candidato popular a la Generalitat Valenciana, ha admitido que se ve gobernando con Vox, formación con la que «podemos llegar a acuerdos ya que es un partido democrático», tal como aseguró en una entrevista con OKDIARIO. «Vox es un partido que tiene representación parlamentaria. Es un partido democrático y nos pueden unir muchas cosas. Programas de gobierno que pueden ser apoyados por Vox. Yo aspiro a gobernar en solitario, pero insisto en que cualquiera que tenga una buena idea o un buen proyecto para la Comunidad, aunque no sea del Partido Popular, va a ser bienvenido. En el Ayuntamiento de Alicante hemos llegado a acuerdos importantes con Vox. ¿Por qué voy a rechazar a un partido democrático?», afirmó Mazón.

Rechazo a Vox

Sin embargo, otros candidatos del PP no se ven a gusto con Vox dentro del Gobierno. Es el caso del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que aspira a obtener un resultado «contundente» el 28M que le permita gobernar «sin depender» de Vox. Para López Miras, las coaliciones «no han terminado de funcionar» en el caso murciano, recordando su convulso Gobierno de coalición con Ciudadanos. Miras reivindica un Ejecutivo en solitario: «La única garantía de estabilidad es un Gobierno sólo del PP».

Mucho más dura ha sido la candidata del PP al Govern de Baleares, Marga Prohens, al afirmar que no se plantea pactar con Vox tras las elecciones del 28M. «El programa de gobierno es un contrato mío con los ciudadanos y no se mercadea, no se transacciona y no se pacta», asegura. La presidenta popular en Baleares reitera que su intención es «trabajar para gobernar en solitario», y niega incluso plantearse un posible pacto con Vox u otras formaciones. Prohens parece olvidar que su única oportunidad de gobernar en Baleares pasaría por sumar con Vox ya que ninguna encuesta le otorga la victoria en solitario.

En Génova los pactos con Vox dejan de ser un tabú a la luz de lo que reflejan las encuestas pese a que la animadversión de Feijóo a llegar a acuerdos con la formación de Abascal es proverbial: «Tenemos que trazar nuestro propio camino. Voy a decir lo que no somos: nunca seremos un partido populista, que nace al calor de la indignación y cuyo beneficio es conseguir descrédito institucional para crecer», llegó a afirmar el líder del PP. «Si se pueden evitar las coaliciones de PP y Vox, las evitaré», dijo a las puertas del nuevo ciclo electoral.

Esto le llevó a ofrecer al PSOE la propuesta de que ambos partidos dejen gobernar a la lista más votada en comunidades autónomas, ayuntamientos y Gobierno central. La idea tuvo el rechazo no sólo del PSOE sino incluso reticencias por parte de algunos barones populares que tuvieron que recordarle que de haberse impuesto esta idea en las elecciones de 2019 el PP no habría gobernado ni en la Comunidad de Madrid ni en el Ayuntamiento de la capital porque los comicios los ganaron el socialista Ángel Gabilondo y Manuela Carmena con Más Madrid, respectivamente.