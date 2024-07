Vox ha confirmado la noticia adelantada por OKDIARIO y llamará como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez, si el jefe del Gobierno «no da explicaciones», tal y como ha anunciado el coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé.

El también eurodiputado de la formación que lidera Santiago Abascal ha hablado ante la prensa después de la comparecencia de Gómez ante el juez. En esta citación, Gómez se ha negado a declarar amparándose en su derecho a guardar silencio en calidad de investigada. Vox es acusación popular en el caso que salpica a la mujer del presidente del Gobierno.

«Vamos a pedir que Sánchez sea citado a declarar en este juzgado de instrucción», ha anunciado Buxadé, confirmando la información de OKDIARIO de este viernes. «Si su mujer se ampara en su derecho a no declarar y no da las debidas explicaciones, Sánchez tendrá que venir a declarar como testigo y explicar de qué hablaron en las reuniones en Moncloa, a cuántas empresas ha llamado para facilitar en su caso, la labor y el trabajo de su mujer a través de todos esos artificios creados con el Instituto de Empresa, la Universidad Complutense, la Organización Mundial del Turismo y todo ese complejo entramado que hay que desentrañar».

El coordinador jurídico de Vox ha argumentado que los españoles tienen derecho a escuchar las «explicaciones de qué se ha estado haciendo desde Moncloa». «Si la mujer del señor Sánchez no lo declara, tendrá que hacerlo el señor Sánchez», ha subrayado el dirigente de la formación de Abascal.

El europarlamentario del partido conservador ha justificado que «no puede ser que se vuelva a establecer un dispositivo de seguridad generando gasto público extraordinario». «Y, sin embargo, ella vuelva a negarse a dar explicaciones a los españoles», ha expresado Buxadé, para añadir que «es una burla a todos los españoles y al poder judicial».

El dirigente de Vox ha destacado que «Sánchez se negó en el Congreso a responder a la pregunta que le hizo Santiago Abascal esta semana en el pleno». A esa sesión acudió el presidente del Gobierno a petición propia para el anuncio de su ley mordaza contra los medios. El objetivo de la formación que está personada en el proceso como acusación popular es saber «con cuántas empresas cotizadas y sujetas a regulación del estado se ha reunido la mujer de Sánchez».

En una entrevista con el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, Abascal opina que «el señor Sánchez está al tanto absolutamente de todo». «Nosotros barajamos, porque estamos personados en el procedimiento, pedir que al presidente del Gobierno se le llame como testigo y se le pregunte por estas cosas», abunda el líder de Vox. Inda pregunta si «le van a llamar como testigo», y Abascal responde: «Es lo que estamos barajando en estos momentos».

Declaración de Begoña Gómez

Begoña Gómez se ha negado a declarar este viernes en el juzgado de Plaza de Castilla, donde ha comparecido en su segunda citación ante el juez Juan Carlos Peinado como imputada por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El abogado de la mujer de Sánchez, el ex ministro de Interior Antonio Camacho, ha explicado a la salida del juzgado que Gómez no ha declarado «no porque tenga nada que esconder, sino porque la defensa le ha recomendado que no lo haga». «Tiene que hacerse con garantías» ha ahondado, para añadir que, en el proceso actual, «las garantías no están protegidas».

La esposa del líder socialista ha vuelto a comparecer este viernes ante el magistrado después de que el pasado 5 julio se suspendiera su declaración. La citación se aplazó cuando respondió al magistrado que «no» conocía de qué se le acusaba.

Esta segunda citación de Gómez ante el juez llega después de la declaración de Juan Carlos Barrabés, empresario que colaboró con ella en su máster, quien afirmó haberse reunido en La Moncloa tanto con ella como con el presidente Pedro Sánchez.

Además de Begoña Gómez, este viernes el magistrado tomará declaración como testigos al vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y a su predecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio.

Querella de Manos Limpias

Begoña Gómez fue citada como imputada el pasado 5 de julio en el marco de una investigación judicial después de una denuncia del sindicato Manos Limpias. La organización acusó a Gómez de haber remitido dos cartas de recomendación para la adjudicación de contratos públicos a favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

Barrabés es gurú y socio de la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid, que codirige la mujer del presidente. El empresario compareció como testigo este lunes de forma telemática ante el titular del Juzgado de Instrucción nº 41, Juan Carlos Peinado.

Durante esa comparecencia, Barrabés declaró que había tenido varias reuniones en la residencia oficial del Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez, y en dos de ellas estuvo presente el presidente del Gobierno. El empresario, en su declaración, expresó que no recordaba con claridad en qué fechas se produjeron esos encuentros más allá de que fue después de la pandemia.

En total, Barrabés tuvo seis reuniones con Begoña Gómez en el palacio presidencial, según declaró el propio empresario. Presumiblemente, se trataron temas de sus negocios en el ámbito de la innovación y Agenda 2030. También los planes académicos de la cátedra extraordinaria que codirige la mujer del líder socialista.