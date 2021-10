La víctima de la brutal agresión sexual en Reus cuando llevaba una camiseta de Vox, Sara B., nombre ficticio de la mujer, ha concedido una entrevista a OKDIARIO en la que se queja del trato o mejor de la falta de trato de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al asegurar que «no me ha llamado y lo raro hubiera sido lo contrario».

PREGUNTA. A mucha gente le ha llamado la atención que tiempo después de haberse conocido su agresión la ministra de Igualdad, Irene Montero, no se haya pronunciado todavía.

RESPUESTA. A mí no me ha llamado la atención para nada. No me ha llamado, lo raro hubiera sido lo contrario. Es más, yo lo esperaba. Lo raro es que lo hubiese hecho, entonces me hubiera dejado descolocada. Pero que no lo haga era lo esperado.

P. ¿Ni una llamada privada de teléfono?

R. No, nada, tampoco esperábamos tanto hablando de ella.

P. Otras personas sí habrán llamado.

R. Sí, hay personas que jamás pensé que me llamarían en la vida y sin embargo, esta persona que es mujer y podía tener un poco más de empatía pues… bueno, tampoco lo esperaba. No ha sido una decepción.

P. ¿Está luchando usted sola con todo esto ?

R. Mi padre es camionero y trabaja fuera de casa todo el tiempo. Mi madre cuida de un niño discapacitado que está a su cargo y también de mi sobrina, así que no puede ayudarme y yo no quiero darle trabajo. Esto me lo estoy comiendo sola.

P. ¿Tiene noticias de la investigación policía?

R. Ayer me llamaron de los Mossos para decirme que el caso lo pasaban de Reus a Tarragona y me dejaron un número de teléfono de allí por si quería llamar. Pregunté si había novedades y me dijeron que no, que a veces quedan casos sin resolver. Me dijeron, «te voy a ser sincera, a lo mejor los pillamos, pero no siempre es así».

P. ¿Qué dice el informe forense, tiene lesiones graves?

R. Yo no lo tengo, está en el Juzgado, aparte de los golpes y moratones tenía fisuras. Sangraba, pero me dijeron que no me preocupase porque era normal. Yo tenía una sensación muy rara cuando me sentaba y estaba obsesionada, pero el ginecólogo me dijo que no me preocupase, que era más la sensación psicológica de molestia por dentro y eso es doloroso, pero que se pasa.

De momento los Mossos investigan en las cámaras de tráfico de la zona por si pudiesen arrojar alguna pista sobre este suceso de una mujer violada simpatizante de Vox en Reus.