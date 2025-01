El vídeo del ex director de un conservatorio ante la juez: «El cargo del hermano de Sánchez no era necesario»

Uno de los directores de conservatorio de música de Badajoz ha asestado un duro golpe a la defensa del hermano del presidente del Gobierno durante su declaración este miércoles ante la juez que investiga su contratación. «Desde el punto de vista académico, que es a lo que yo me dedico, el puesto no era necesario», afirmó tajantemente sobre el puesto creado para que, a la postre, se contratase a David Sánchez.

La declaración en vídeo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, revela detalles comprometedores sobre la creación de la plaza. El testigo desmontó la versión oficial al asegurar que en sus 30 años de carrera «nunca» se había creado un puesto sin que los conservatorios lo solicitaran. Además, contradijo a la entonces directora del área de Cultura, Elisa Moriano, quien había afirmado en una mesa de negociación que fue él quien propuso el cargo: «No lo propuse», declaró categóricamente a preguntas directas de la juez. La magistrada instructora se mostró muy extrañada de que la alto cargo de la Diputación dijera por escrito en correos internos aseveraciones atribuidas a este funcionario que no se corresponden con la realidad.

El testimonio también arroja dudas sobre la presencia real de David Sánchez en su puesto de trabajo cuando se cierne sobre él las sombras del absentismo laboral. Aunque inicialmente el testigo afirmó haberlo visto «a menudo», cuando la juez le pidió precisar la frecuencia, no aclaró si eso era a diario, semanalmente o mensualmente. Únicamente matizó: «Hay profesores con los que convivo desde hace 30 años y no los veo a menudo porque cada uno está en su clase». En todo caso ha aclarado que David Sánchez no era profesor, lo cual le extrañó porque en los conservatorios quienes trabajan son docentes de música. Mostró con franqueza su extrañeza cuando se creó este puesto ya que sólo hay dos conservatorios en Badajoz y la coordinación hasta ese momento se realizaba sin necesidad de un persona de alta dirección.

Especialmente revelador fue el momento en que describió los primeros meses de David Sánchez en el cargo. Según su testimonio, el hermano de Sánchez estuvo trabajando provisionalmente desde una biblioteca porque «hubo que modificar espacios» para habilitarle un despacho, una situación que se prolongó varios meses tras su incorporación en 2017.

«No podíamos supervisar su trabajo porque está por encima de nosotros», explicó, por otra parte otra funcionaria de los conservatorios. En todo caso, admitió desconocer si realmente era su superior jerárquico. Sobre los correos electrónicos desaparecidos de la época de la contratación, la testigo reconoció haberlos borrado voluntariamente «porque el buzón se llenaba», aunque aseguró que nadie le pidió que lo hiciera. Los testigos han confirmado que no han recibido presiones o coacciones de la Diputación para orientar su declaración judicial en uno u otro sentido.

Informe UCO

A lo largo de los interrogatorios la juez ha dado mucha credibilidad a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Uno de ellos es demoledor. Los investigadores concluyen que la creación del cargo que ocupa el hermano de Sánchez «atendería a otras prioridades» distintas a las necesidades reales de los conservatorios.

En efecto, según el análisis de los correos electrónicos incautados, los directores de los conservatorios nunca solicitaron la creación de este puesto directivo, aunque posteriormente tuvieron que elaborar una «memoria justificativa» del mismo. De hecho, las prioridades manifestadas por los centros eran otras: necesitaban un profesor de piano acompañante y personal para la biblioteca, que llevaba tiempo cerrada.

El informe revela una secuencia temporal sospechosa. El 13 de octubre de 2016, un documento de Recursos Humanos no mencionaba ningún nuevo puesto en el Área de Cultura. Sorprendentemente, solo días después, apareció la propuesta del cargo de coordinador de los conservatorios, que acabaría ocupando a la postre el hermano de Sánchez tras un proceso de selección en el que hubo 11 candidatos y un tribunal compuesto sólo por políticos ligados al PSOE y ningún experto en música.

La UCO destaca una incongruencia adicional: poco antes de crear el puesto, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, había considerado, expresamente, «excesivas» las necesidades de personal planteadas por los conservatorios, alegando problemas presupuestarios. Sin embargo, esto no impidió la creación de un cargo de alta dirección no solicitado.

«Se desconoce de quién partió la iniciativa», señalan los investigadores, que advierten cómo el puesto fue «evolucionando» desde un simple gestor hasta convertirse en un cargo de alta dirección que coordinaría ambos conservatorios, para finalmente transformarse en la actual Oficina de Artes Escénicas.