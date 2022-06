Vargas Llosa premia a Ayuso y la compara con Reagan: «Ha puesto orden en lo que era un verdadero caos»

El escritor y ganador del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa ha ensalzado la figura de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la ha comparado con el ex presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan porque, a su juicio, «ha puesto orden en lo que era un verdadero caos».

Así se ha mostrado Vargas Llosa este lunes durante el XV Foro Atlántico celebrado en la Casa América, en el que ha entregado el Premio a la Libertad a la presidenta autonómica. «Es extraordinario su caso por su profunda honestidad y porque ha sabido conquistar Madrid de una manera como solo ella podía hacerlo», ha puntualizado.

«No ceso en compararla con Ronald Reagan; como Ronald Reagan, Isabel Díaz Ayuso no es una teórica del liberalismo, es un ser profundamente práctico, pero cuando habla tiene un instinto que a mí me recuerda al presidente de Estados Unidos. Tiene un instinto que no se equivoca nunca y cada vez que habla menciona siempre la palabra libertad. Es una palabra mágica, es una palabra que los madrileños entienden porque gracias a esta palabra la han seguido, la han votado y la han convertido en una verdadera lideresa, una lideresa de las cosas que a nosotros nos importan», ha asegurado Mario Vargas Llosa durante su discurso.

El escritor ha ensalzado la gestión de Ayuso por haber convertido a Madrid en «el faro que ilumina a toda España». «Queremos libertad y ahora la tenemos, ahora la tiene Madrid y Madrid es el faro que ilumina a toda España. Yo me pregunto muchas veces, escuchándola, de dónde ha salido, de dónde viene Isabel Díaz Ayuso, qué ha hecho que sea capaz de ordenar este mundo aparentemente difícil (…) y, sin embargo, ella lo ha conseguido siendo honesta, inteligente y diciendo cada vez que habla la palabra libertad», ha apostillado.

«Este premio no es demasiado importante pero quienes te lo damos, quienes te lo dan, están profundamente sintonizados contigo. Te apoyamos, te queremos, te admiramos y estamos absolutamente seguros que tú nos llevarás en la buena dirección», ha zanjado Vargas Llosa.

«Honor»

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha agradecido la confianza del escritor y el premio recibido, que ha definido como un «honor y un privilegio». «Es un día de gran alegría para todos como se pueden imaginar porque el cambio político en Andalucía se ha consolidado y se ha demostrado que la persona cuando es libre y es prospera siempre avanza y quiere ir a más. Celebro que esto que hemos vivido en Andalucía en las últimas horas se siga replicando por toda España. Creo que esto va más allá de la simple y falaz división entre izquierda y derecha, es más bien el pulso de un país que ya no aguanta más», ha asegurado.

En este sentido, la dirigente madrileña ha advertido de que el actual momento es «muy preocupante» porque los debates se están «enconando de manera insoportable» y porque hay una parte de la izquierda que, «más que nunca, está utilizando el frentismo de manera creciente y autoritaria».

«España ya no aguanta debates artificiales, problemas extraordinarios inventados convenientemente para dirigir, controlar y alimentar a políticos y a un sistema burocrático que se piensa que puede estar por encima de todos los ciudadanos viviendo de una pretendida división social que no existía», ha afirmado Ayuso en su intervención.