Ayuso y Almeida inauguran el año preelectoral: «Quedan 347 días para repetir el espíritu del 4M»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han dado por inaugurado el año preelectoral este jueves con un gran acto con todos los alcaldes del PP de la región.

«Quedan 347 para repetir el espíritu del 4M», han proclamado ambos mandatarios, en un encuentro que se ha producido a propósito del tercer aniversario de la toma de posesión de los alcaldes tras los comicios de 2019 y en el que han comenzado la cuenta atrás para la próxima cita con las urnas que tendrá lugar el 28 de mayo de 2023, para municipales y autonómicas.

Tanto Ayuso como Almeida se han propuesto «teñir de azul» los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, en los cuales actualmente gobierna en 81. «Tenemos que mantener las alcaldías que ya tenemos, recuperar las que perdimos y lograr gobernar en aquellas que aún no lo hemos hecho», han señalado.

Para lograr ese propósito, Martínez Almeida ha manifestado que hay que lograr «hacer una Ayuso en cada municipio» y ha alentado a los presidentes del PP en los distintos municipios madrileños que están en la oposición a seguir trabajando para lograr gobernar.

Ayuso y Almeida se han mostrado muy unidos y han destacado que un gobierno no se entiende sin el otro y que no habrían podido sortear como lo han hecho los distintos contratiempos a los que se han enfrentado en los últimos tres años -la pandemia del covid, Filomena, etc- el uno sin el otro.

Además, la presidenta madrileña ha asegurado que ahora es el momento de diseñar «el Madrid que queremos para los próximos 10 o 15 años» y ha asegurado que su Gobierno trabaja para ello.

Díaz Ayuso también ha felicitado desde el atril a su nuevo vicepresidente, el consejero de Educación y portavoz Enrique Ossorio, y ha bromeado con que «es una sensación nueva la de tener un vicepresidente», obviando la etapa en la que ese puesto lo ostento Ignacio Aguado (Ciudadanos).

Asimismo, ha criticado con dureza al Gobierno de Pedro Sánchez y ha lamentado «la deriva que está tomando España» por su culpa. En este sentido, ha incidido en la importancia de que el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegue cuando antes al Palacio de la Moncloa, algo que también ha subrayado Martínez Almeida.

En el acto, que ha tenido lugar en el Matadero de Madrid, también han tomado la palabra los alcaldes de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, Collado Villalba, Mariola Vargas, Aranjuez, María José Martínez y Madarcos, Eva María Gallego.