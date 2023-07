La historia de Extremadura ha cambiado radicalmente en un año. En julio pasado, casi nadie conocía a María Guardiola. Hoy es la presidenta de la Junta en un bastión socialista que parecía inexpugnable. Hace un año, Abel Bautista asesoraba a los ‘populares’ en la Asamblea. Hoy es el consejero de Presidencia, Justicia y Diálogo. Y hace un año, comenzó la historia del tren de la vergüenza, como los propios extremeños lo han bautizado.

Fue en julio de 2022 cuando Pedro Sánchez lio al Rey Felipe con la inauguración de un supuesto tren AVE, que, a las 24 horas ya empezó a fallar como una escopeta de feria, convirtiendo el viaje de Extremadura a Madrid en un infierno. Una muestra más -pensaron María Guardiola y Abel Bautista, que por entonces comenzaban su asalto a la Junta- de la falta de respeto de Sánchez, del PSOE y de Vara a Extremadura y los extremeños.

Viajar a Extremadura por tierra y aire es un infierno. Por mar, casi, sería más rápido, vía Portugal y el Atlántico. En diciembre pasado, la tormenta Efraín hundió la carretera nacional (que no autovía) entre Cáceres y Badajoz. «¡Qué más da arreglarlo dos meses antes o después!», dijo Vara en la campaña del 28M. El problema es que han pasado siete meses, no dos, y el socavón sigue ahí. Decía Vara que ellos no reivindicaban el arreglo del socavón porque el PSOE hacía «política del siglo XXI».

En la entrevista a OKDIARIO, el nuevo consejero de Presidencia de la Junta, Abel Bautista, denuncia algo que parece increíble en el siglo XXI: las obras del socavón, responsabilidad del ministerio de Transportes, han tenido que paralizarse porque, según Bautista, se estaba usando hormigón en mal estado. Tal cual. Otra chapuza de Sánchez, como el AVE, elevada a la enésima potencia. Ya solo faltaría, puestos a imaginar chapuzas, que las obras del ministerio no tuvieran los permisos en regla.

Pregunta.- ¿Es verdad que el Gobierno estaba usando hormigón caducado para reconstruir el puente hundido en la carretera Cáceres-Badajoz y que han tenido que paralizar las obras?

Respuesta.- Así es. Tal cual. Es increíble. Y después de lo del tren. Justo ahora se cumple un año de la inauguración del falso AVE y trajeron al Rey. Y vino un Rey al que el Gobierno, quizá, no le dio toda la información porque no era un AVE, ni un tren rápido ni un tren de altas prestaciones. A las 24 horas ya se quedó parado. Aquello fue una pantomima. Vara no dijo nada. Por eso, es importante reivindicar.

P.- ¿Engañó el Gobierno a la Casa Real?

R.- Es una afirmación muy gruesa y yo no lo puedo decir, pero el hecho es que hicieron venir al Rey a una inauguración absolutamente fake. Estaban el presidente del Gobierno y el presidente de la Junta y a las 24 horas el tren ya no funcionaba y aquí no pasó nada. El Gobierno prefirió una foto y un titular al servicio de tren que merecen los extremeños.

P.- Y, ¿el socavón?

R.- Lo mismo. Nunca escuchamos a Vara protestar. Sí lo hizo María Guardiola y hasta tres veces allí in situ para ver qué pasaba con las obras. Y, efectivamente, ahora nos hemos enterado que el hormigón que estaban usando estaba en mal estado y han tenido que paralizar las obras. ¡Después de siete meses! Lo intentaron ocultar la semana pasada, pero, al final, se ha sabido. ¡Es una vergüenza! En Pontevedra, aquella tormenta provocó un socavón similar y al mes estaba arreglado. Vamos a decir al gobierno que ya está bien y no como Vara que dijo aquello de ‘qué más da dos meses más o menos sin arreglar’. Y, además, reivindicaremos a Feijóo si gobierna que haga una autovía entre Cáceres y Badajoz.

P.- ¿Se entenderían mejor con Feijóo en el gobierno?

R.- Nosotros hemos estado cinco años abandonados por el gobierno de Sánchez. Todo el que nos visita, lo primero que dice es que venir a Extremadura es una odisea sobre todo por el tren. Hemos sido el meme nacional y nos duele. Ayer mismo, de nuevo, se quedó parado en Navalmoral con 144 personas a 40 grados. A esa temperatura, por lo visto el tren no aguanta. Lo primero que tenemos que hacer es reivindicar. El gobierno de Vara ha estado callado ante las incidencias, los incendios en los trenes, los pasajeros tirados en mitad de un campo. El presidente Feijóo se ha comprometido, si gobierna, a ejecutar las inversiones y a que un miembro del gobierno venga cada tres meses a informar a los extremeños de las inversiones y el estado de las infraestructuras. El gobierno de España tiene que dar la cara para que los extremeños restablezcan su confianza en el. Eso es un paso de transparencia y honestidad por parte de Feijóo, incluso, aunque la información que reciban no sea la que quieren escuchar porque el pueblo extremeño quiere el tren ya y con toda la razón del mundo. Para María Guardiola, pelear por el tren es un pilar fundamental de su proyecto de gobierno.