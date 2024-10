La UCO señala que Ábalos «fue crucial» en los contratos millonarios de mascarillas de la ‘trama Koldo’

«Ábalos era conocedor de las vicisitudes ligadas a los contratos». Así de contundente se muestra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en un nuevo informe sobre el denominado caso Koldo, en el que el ex ministro es señalado como «crucial» en la consecución de los contratos millonarios de mascarillas en favor de la trama, ejecutados a través de una de las empresas controladas por Víctor de Aldama. Y constatan que aquella oferta a la que dio luz verde el ex ministro, que podría ser imputado, «fue la peor en términos económicos».

El futuro judicial del ex ministro Ábalos puede sufrir un vuelco a raíz de lo conocido en este último informe de la UCO, al que ha tenido acceso OKDIARIO. Tiene fecha del 8 de octubre y va con la firma de la UAFAC (Unidad Adscrita a la Fiscalía Especial Anticorrupción).

Según reseña el documento, de más de 200 páginas, «la actuación del ministro (Ábalos) habría resultado crucial para que la ejecución del contrato con Puertos del Estado y Soluciones de Gestión fuera llevado a cabo, al margen de que hubieran existido otras ofertas posteriores que ofrecían mejores condiciones».

El cerebro de la trama, Víctor de Aldama, le pidió a Koldo García que hablase «con su jefe» para que atendiese una serie de llamadas de cara a la adjudicación de esos primeros contratos de mascarillas para Puertos del Estado, valorado en 20 millones de euros. La respuesta del ex asesor, tras comunicarse con el ex ministro, fue «lo que sea me dice Jose, pero que estén las mascarillas».

Según infiere la UCO de las conversaciones y mensajes mantenidos esos días por la trama, los contactos son «la constatación evidente de que era el propio Ábalos quien se encontraba a cargo del contrato de Soluciones.

Además, la UCO recoge pruebas de los ofrecimientos de mascarillas que recibió el Ministerio en esas fechas, demostrando que la de Soluciones (a 2,5 euros la unidad de mascarilla quirúrgica) era «la peor en términos económicos y de entregas».

Cerco a Ábalos

El juez del caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido este jueves preguntar al Congreso de los Diputados si el ex ministro José Luis Ábalos es parlamentario de la Cámara Baja. De esta forma, el magistrado instructor estrecha el cerco contra el ex secretario de Organización del PSOE ya que después de la respuesta de las Cortes podría elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el cual está aforado, y que ese órgano judicial le impute y le abra una investigación.

La providencia, consultada por OKDIARIO, refleja: «A través de la Presidencia de esta Audiencia Nacional y por el conducto correspondiente, solicítese a la Presidencia del Congreso de los Diputados que se expida certificación acreditativa, en su caso, de la condición de Diputado de D. José Luis Ábalos Meco en la actualidad». En esa misma resolución judicial Ismael Moreno da traslado a la Fiscalía de un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de fecha 8 de octubre de 2024. Se trata de otro diferente al conocido este miércoles relativo al agente imputado Rubén Villalba, que estaba fechado a 4 de octubre de este año.

Por otra parte, en relación al informe sobre el citado guardia civil, Ismael Moreno también da orden de incorporar el pendrive con más documentación sobre esas pesquisas de la UCO al sumario. No obstante, subraya: «Sin que ninguna de las partes procesales tengan acceso a su contenido salvo autorización de este Juzgado».

Además, ha trascendido un oficio de la UCO destinado al juez Moreno en el que explica que «con base en la legislación y normativa vigente –acuerdo del Consejo de Ministros, de 28 de noviembre de 1986, por el que se clasifican determinados asuntos y materias con arreglo a la Ley de Secretos Oficiales, ampliado en 1994–, se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y procedimientos operativos específicos de los Servicios de información, así como sus fuentes y cuantas informaciones y datos puedan revelarlas». «Se han expurgado del Informe 207/2024 aquellos datos que, a juicio de esta instrucción policial, se encuentran amparados como materias clasificadas así como aquellos otros que no tienen interés para la investigación atendiendo al principio de prudencia y reserva», indican los agentes.

En ese contexto, la UCO remite al juez un pendrive con tres documentos incautados en el portátil que llevaba cuando fue detenido el guardia civil Villalba que, a su entender, sí tienen interés en la causa. «Estos archivos son: documento Word con nombre ‘versión 1.docx’, archivo de audio referente a la grabación de la reunión mantenida el día 27 de febrero de 2024, entre Rubén Villalba y tres agentes y archivo de audio referente a la grabación de la reunión mantenida el 1 de marzo de 2024 entre los anteriores», enumera el informe.