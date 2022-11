La cuenta de Donald Trump en Twitter vuelve a estar rehabilitada gracias al nuevo propietario de la red social, Elon Musk. Sin embargo, antes de la llegada del magnate, la compañía mantuvo cerrada la cuenta del ex presidente norteamericano mientras que protegió la de Nicolás Maduro y la del portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, a pesar de que sus gobiernos han sido acusados de haber violado los derechos humanos en múltiples ocasiones.

En este sentido, cabe recordar que bajo el nuevo Gobierno Talibán los derechos de las mujeres y los niños se han visto seriamente mermados. Nada más llegar al poder, los radicales islamistas impusieron varios edictos y decretos que suspendieron la educación secundaria para las niñas, impusieron la obligatoriedad del hijab en público y prohibieron los viajes para las mujeres si no están acompañadas de un familiar cercano masculino.

Pero todo ello no ha supuesto para la red social justificación alguna para suspender las cuentas del portavoz del Gobierno islamista. Que no ha sido suspendida nunca. Ahora bien, el perfil de Zabihullah Mujahid no es el único que los talibanes tienen en Twitter. Suhail Shaheen, Jefe de la Oficina política del Emirato Islámico de Afganistán, y Mohammed Naheem, otro hombre fuerte del Gobierno fundamentalista, también son miembros operantes de la red social. Tanto es así que sus últimos mensajes han sido publicados hace apenas unas horas.

La suma total supera el millón ochocientos mil usuarios en Twitter. Nunca han sufrido ningún tipo de restricción por parte de la compañía americana a pesar de la Asimismo, sorprende también la gran cantidad de seguidores que acumulan los 3 líderes afganos.usuarios en Twitter. Nunca han sufrido ningún tipo de restricción por parte de la compañía americana a pesar de la gravísima situación que atraviesa la población afgana desde la llegada al poder de los talibanes.

el presidente de Venezuela también ha tenido un gran éxito en la red social. Su perfil supera los 4 millones de seguidores y actualmente sigue totalmente funcional y con un alto ritmo de publicaciones diarias. Twitter nunca ha suspendido su cuenta como hizo con la de Donald Trump aunque el líder bolivariano ha sido acusado de perpetrar sistemáticamente violaciones contra los derechos humanos. En este sentido, a día de hoy sigue habiendo una misión de la ONU en el país sudamericano que investiga estos graves delitos perpetrados contra los venezolanos. La misma organización internacional ha reconocido que más 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país por la profunda crisis humanitaria. Pero todo esto no ha sido problema para que Ahora bien,también ha tenido un gran éxito en la red social. Su perfil supera los 4 millones de seguidores y actualmente sigue totalmente funcional y con un alto ritmo de publicaciones diarias. Twitter nunca ha suspendido su cuenta como hizo con la de Donald Trump aunque el líder bolivariano ha sido acusado de perpetrar sistemáticamente violaciones contra los derechos humanos. En este sentido, a día de hoy sigue habiendo una misión de la ONU en el país sudamericano que investiga estos graves delitos perpetrados contra los venezolanos. La misma organización internacional ha reconocido que más 6,8 millones de personas se han visto obligadas a abandonar el país por la profunda crisis humanitaria. Pero todo esto no ha sido problema para que Maduro sigue twitteando a placer sin ningún tipo de restricción.

El PSUV es más que un partido político, es un pueblo organizado que resiste, lucha y trabaja para consolidar los sueños de Bolívar y Chávez: una Patria libre, soberana e independiente. pic.twitter.com/HhraSWssE5 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 18, 2022