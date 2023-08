El Tribunal de Cuentas tiene sin juzgar a los golpistas y condena a un alcalde del PP por 810 € para Cáritas

El Tribunal de Cuentas (TCu), que preside Enriqueta Chicano a propuesta del PSOE, acaba de condenar al alcalde del PP de Fuenmayor, David Peso Llamazares, por 810 euros abonados para ayudas benéficas de Cáritas. En concreto, el primer edil de esta pequeña localidad riojana de poco más de 3.000 habitantes ha sido sentenciado por haber dedicado 810 euros del Ayuntamiento para costear vales de compra de Cáritas repartidos entre familias necesitadas del municipio.

El tribunal, que todavía no ha completado las causas vinculadas al gran fraude socialista de los ERE de Andalucía y en el que siguen esperando juicio y sentencia los cabecillas del golpe independentista de Cataluña, ha completado en dos años y medio todo el proceso impulsado contra este alcalde del PP: diligencias preliminares, actuaciones previas de investigación, apertura de pieza procesal, personación del Ministerio Fiscal, demanda, celebración de juicio y sentencia condenatoria.

El fallo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, se dictó pocos días después de que se celebraran las elecciones generales del pasado 23 de julio, en las que él concurrió como suplente de la lista que el PP presentó al Congreso de los Diputados por La Rioja, lista que encabezó la secretaria general del PP y portavoz del Grupo Popular en la Cámara Baja, Concepción Gamarra.

Las actuaciones contra David Peso se iniciaron en el Tribunal de Cuentas en 2020, por supuestas irregularidades en la tramitación de pagos para «vales de Cáritas» con los que vecinos de la localidad en grave situación económica pudieron comprar productos básicos en comercios del municipio, compras que costeó el Ayuntamiento.

Sólo acusó el fiscal

Fue el propio Tribunal de Cuentas el que impulsó las acciones contra este alcalde en la fase previa de investigación. Después, sólo se personó como acusación la Fiscalía, que formalizó la demanda en marzo de 2022. La sentencia que se ha dictado lleva la firma de Elena Hernáez Salguero, magistrada del Departamento Segundo de Enjuiciamiento del TCu. El juicio se celebró el 19 de enero, por lo que el fallo ha tardado en llegar más de seis meses.

El fiscal pretendía reclamar también al alcalde de Fuenmayor otros 9.269 euros, en ese caso pagados por el Ayuntamiento a una congregación de monjas por el uso, para actividades ciudadanas municipales, de un local perteneciente a esa orden religiosa. El argumento era el mismo: que el alcalde había ordenado los pagos pese a que la secretaría municipal había puesto reparos por defectos formales de tramitación. Finalmente, la magistrada ha considerado que no procedía condenar al alcalde por esos 9.269 euros porque, efectivamente, ese gasto estaba justificado, ya que el local fue utilizado por el Ayuntamiento y los pagos eran los adecuados.

Sin embargo, este argumento no se le ha aplicado en el caso de los vales de compra de Cáritas. El alcalde alegó, sin éxito, que el tribunal no había tenido a bien recabar la información de quiénes habían usado esos vales, ni de las compras realizadas en los comercios a los que se pagaron dichas compras por parte del Ayuntamiento. Y, al final, el Tribunal de Cuentas ha condenado al alcalde de Fuenmayor por entender que al financiar esos vales de Cáritas para familias necesitadas incurrió en un ejercicio de su cargo «gravemente negligente, como mínimo».

La sentencia arremete también contra David Peso afirmando que ese gasto de 810 euros en vales para familias necesitadas, tal y como se tramitó el expediente desde el Ayuntamiento, «es incompatible con la diligencia especialmente cualificada y reforzada que le era exigible como gestor de fondos públicos, por más que el fin perseguido con su actuación hubiera podido ser el loable de atender a personas en dificultades».

Responsabilidad contable

Por todo ello, condena a este alcalde del PP como «responsable contable directo», y le ordena a indemnizar al Ayuntamiento con los 810 euros objeto de litigio, más los intereses aplicables desde que se realizaron esos pagos con fondos municipales, en el año 2019.

Mientras tanto, en el Tribunal de Cuentas sigue pendiente de sentencia la causa por malversación de fondos públicos de la Generalitat por la que están implicados una treintena de ex altos cargos del Gobierno catalán, entre ellos los ex presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, y el ex vicepresidente y dirigente de ERC, Oriol Junqueras. En este caso los hechos se remontan a gastos irregulares pagados con fondos de la Generalitat entre los años 2011 y 2017. Se les reclaman entre 3,1 milloens –petición de la Fiscalía– y 5 millones de euros –petición de la acusación popular que ejerce Sociedad Civil Catalana–, además de los intereses.