Polémicas y lamentables declaraciones de Pepón Nieto al referirse a Isabel Díaz Ayuso. El actor fue entrevistado en La Sexta por Nuria Roca y al ser preguntado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y su gestión de la pandemia del coronavirus respondió mofándose de su estado mental: «Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada». Unas afirmaciones que han despertado toda una lluvia de críticas en las redes sociales pero ninguna de esa izquierda que dice querer proteger nuestra salud mental.

En concreto, la periodista le preguntó al intérprete de series como Los hombres de Paco que qué le parecía la firme defensa que Ayuso ha hecho del sector hostelero durante la pandemia del covid ya que él «viene de una familia de hosteleros». Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «Al principio decía barbaridades, como lo de los atascos o la pizza para los niños. Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada y no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, lo que pasa es que no he presidido la Comunidad de Madrid».

Lejos de salir en defensa de la presidenta ante la gravedad de las palabras de Pepón, ningún político de la izquierda que dice querer cuidar nuestra salud mental ha salido a comentarlo. Uno de lo más combativos en este tema ha sido Íñigo Errejón. El líder de Más País ha preguntado varias veces en el Congreso por las medidas de protección de la salud mental pero ahora calla ante este ataque directo a Ayuso.

Es más, la izquierda en bloque y la derecha criticaron fuertemente cuando un diputado le dijo a Errejón «vete al médico» cuando éste preguntaba por la salud mental al presidente del Gobierno durante una sesión de Control en el Congreso de los Diputados. Unas palabras deleznables por las que el diputado tuvo que pedir perdón. Todo lo contrario a lo ocurrido con Pepón Nieto. Los tuiteros de izquierda le aplauden sus palabras e incluso añaden más insultos contra la presidenta.

Además, la polémica no quedó ahí. Nuria Roca siguió indagando en la opinión de Pepón sobre Ayuso y su gran popularidad. La periodista reconoció que ya hay voces que apuntan a que podría suceder a Pablo Casado al frente del PP y convertirse en la primera mujer presidenta del Gobierno. Algo que no ha gustado nada al actor: «Dios no lo quiera». «A mí no me gusta su discurso, pero estamos en democracia, y está ahí porque ha arrasado en las elecciones en la comunidad de Madrid y eso es innegable», sentenció.

Unas declaraciones que han sido fuertemente criticadas en las redes sociales. Sobretodo por la alusión directa a la salud mental de la presidenta. «Machista» o «sectario» son algunos de los adjetivos que le han dedicado al actor.

