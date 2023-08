Aunque España se encuentra prácticamente sumida en el bloqueo institucional, José Félix Tezanos sigue sumando puntos para salvar sus propios muebles. Este miércoles sorprendió con un CIS inesperado en el que resaltaba que el 36% de los españoles prefieren que Pedro Sánchez sea el próximo presidente del Gobierno. Otra batalla que ha decidido librar es la de no perder su revista Temas para el debate, de la que Tezanos es director y que pertenece a la empresa Iniciativas Editoriales. La publicación ha sido subvencionada, de manera regular, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. Desde ella, el sociólogo ha hecho un nuevo favor a la causa socialista.

En el último editorial publicado, el actual presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas ha pedido, sin pudor, que el Ejecutivo continúe en manos de la izquierda. «Después de las elecciones del 23J, se abre un horizonte esperanzador para la sociedad española y sus ciudadanos», asegura en el texto.

«Los resultados electorales han demostrado que en España hay una mayoría sociológica y política de la población que se sitúa en los espacios de la izquierda y el centro-izquierda. Lo que en este caso ha supuesto una voluntad manifiesta a favor de que España continúe siendo gobernada en las coordenadas de progreso y avance social», afirma Tezanos en la tribuna de opinión. Una afirmación que podría levantar ampollas en gran parte del electorado al recordar que el supuesto progreso y avance social de la legislatura ha estado frenado por leyes como la del sólo sí es sí, o los pactos con Bildu y ERC.

Para el todavía responsable del CIS, todo lo que se ha hecho durante la legislatura ha sido un acierto que se debe repetir en el futuro. «Los cuatro años de legislatura de progreso que pueden consolidar unas políticas económicas necesarias para equilibrar la base social de España. Son equilibradoras e inteligentes a corto y medio plazo», afirma Tezanos. Un argumento que queda en entredicho por la propia Unión Europea que, en sus redes sociales, recordó hace unos días que España sigue a la cola en creación de empleo y en paro juvenil.

«La fortaleza del líder». José Félix Tezanos no ha dejado escapar la oportunidad de alabar al secretario general socialista y candidato a la presidencia de España. «Los apoyos que en este caso han tenido las candidaturas del PSOE muestran una tendencia ascendente, habiendo pasado del 28% de los votos en noviembre de 2019 a casi el 32 % en julio de 2023, prácticamente, los mismos que estimo el CIS. Lo cual revela tanto la fortaleza de su líder, como una valoración positiva de su gestión de gobierno».

El editorial de la revista dirigida por Tezanos no se olvida del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. El socialista trata de desmerecer el resultado de los populares y afirma que el bloque del centroderecha no logra sumar apoyos para obtener los 176 escaños que exige la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. «El hecho de que el PP con unos pocos votos más que el PSOE haya tenido más diputados, al tiempo que revela su recuperación, indica que junto con Vox y Coalición Canaria no logra superar la barrera de los 176 escaños necesarios para ser investidos y formar gobierno».

Una afirmación que es cierta, pues las matemáticas no dejan espacio para la opinión, pero que sí desvela cierta premeditación. José Félix Tezanos se olvida de incluir el apoyo de Unión del Pueblo Navarro, pese a que su presidente, Javier Esparza, y Alberto Núñez Feijóo hayan hecho público el apoyo entre ambas formaciones.